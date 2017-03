Brescia Spezia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BRESCIA SPEZIA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Brescia Spezia sarà diretta dall'arbitro Martinelli; alle ore 15 di sabato 18 marzo le due squadre scendono in campo allo stadio Rigamonti per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Va in scena un match con in palio punti pesantissimi: Brescia e Spezia si affrontano infatti con l'obietttivo dei tre punti per i rispettivi obiettivi. I lombardi, reduci dall'esonero di Brocchi, cercano tre punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, in cui sono sprofondati dopo un avvio di 2017 terribile, mentre lo Spezia di Di Carlo è a caccia di tre punti che ne consoliderebbero la posizione in ottica play-off. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Brescia arriva a questo match dopo una settimana molto complicata, iniziata con l'esonero di Brocchi, a cui è stata fatale la sconfitta sul campo della Salernitana, che ha fatto precipitare le Rondinelle al terzultimo posto in classifica, in piena zona play-out. La decisione di esonerare l'ex tecnico del Milan è stata inevitabile dopo sette sconfitte nelle ultime nove partite disputate. Destino vuole che Cagni, allenatore con grande esperienza e con nove anni da giocatore del Brescia, sia chiamato all'esordio sulla panchina lombarda proprio contro lo Spezia, ultima squadra da lui allenata: correva il 2013 e il tecnico fu chiamato a sostituire Atzori, centrando la salvezza e conseguente permanenza in Serie B all'ultima giornata, senza però essere poi riconfermato sulla panchina ligure. Ora è chiamato ad una impresa sicuramente complicata, ma un tecnico della sua esperienza potrà senza dubbio riuscire, considerando che la rosa a disposizione non è certamente da terzultimo posto.

Di fronte però si troverà uno Spezia decisamente agguerrito: la vittoria contro il rigenerato Avellino di Walter Novellino ha ridato slancio agli uomini di Di Carlo, che ora sono sesti in classifica, a pari punti con Perugia e Novara. I punti sono 44 e l'obiettivo della formazione ligure è quello di vincere questo match del Rigamonti. I motivi sono essenzialmente due: incamerare altri tre punti fondamentali nella corsa verso i play-off con vista sulla promozione in Serie A, obiettivo che la società insegue ormai da qualche anno, e interrompere la striscia negativa di due sconfitte consecutive in trasferta, avvenute contro Novara e Carpi. Di Carlo sa benissimo che per aspirare ai play-off sono fondamentali anche le vittorie in trasferta e quindi punta a fare bottino pieno in questo match.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo in quello che è quasi un testa-coda visti gli opposti obiettivi e situazioni delle due compagini, Cagni ha già fatto capire che per questo suo esordio sulla panchina della squadra che lo ha visto giocatore per nove anni, non attuerà stravolgimenti di uomini, ma probabilmente apporterà alcune modifiche dal punto di vista tattico. Risulta quindi probabile che il Brescia si schieri con un classico 4-4-2 e che gli uomini che scenderanno in campo siano in linea di massima gli stessi che hanno perso malamente a Salerno, con l'eccezione di Coly e Calabresi, i quali sono stati ammoniti nel corso del match con i granata e in quanto diffidati sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Cagni si è detto infatti convinto che la rosa a sua disposizione sia perfettamente in grado di centrare la salvezza e che il problema è di natura psicologica e non tecnica.

Per quanto riguarda lo Spezia, ovviamente confermato il modulo 3-4-3 con Granoche al centro dell'attacco: il giocatore sta risultando decisivo nella rincorsa play-off ed è ormai inamovibile per Di Carlo. L'unico indisponibile sarà probabilmente Piu: il classe 1996 si è fatto male nel pre-partita con l'Avellino e non sarà disponibile contro il Brescia. Sicuro invece l'utilizzo di Fabbrini come esterno d'attacco, con l'ex Udinese che nonostante non stia avendo ottime medie realizzative sta facendo un ottimo lavoro come uomo assist.

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che Gigi Cagni deve fare i conti con una Snai che vede più probabile un successo esterno dello Spezia, quotato 2,30 volte l'eventuale cifra giocata. Una vittoria delle Rondinelle viene invece quotata a 3,40 e il fatto che la situazione in casa bresciana sia difficile lo si intuisce anche dal fatto che viene ritenuto più probabile anche un pareggio, quotato a 3,10 volte la cifra giocata. Brescia Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 6, e dunque è un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio che potranno attivare anche il servizio di diretta streaming video con l'applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, programma che mostra i gol e le azioni salienti in tempo reale di tutte le partite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

