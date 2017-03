CONVOCATI NAZIONALE/ Italia, la lista dei nomi contro Albania e Olanda (oggi, 18 marzo 2017)

CONVOCATI ITALIA: I 25 GIOCATORI SCELTI DA VENTURA PER LE GARE CON ALBANIA E OLANDA. TORNA GABBIADINI (oggi, 18 marzo 2017) – Sono da poco stati resi noti i nomi dei 25 giocatori convocati dal c.t. dell'Italia Giampiero Ventura in vista delle sfide contro Albania e Olanda. La prima, valida per le qualificazioni a Russia 2018, è in programma per il 24 marzo, mentre la seconda è un'amichevole di prestigio che si terrà il 28, quattro giorni più tardi. In vista di questo doppio impegno, i campionati verrano sospesi in tutta Europa e anche la Serie A si fermerà per lasciare spazio alle gare tra Nazionali. E allora diamo subito un'occhiata ai convocati di Ventura andando a leggere la lista ufficiale: portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal); Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Torino); centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal), Leonardo Spinazzola (Atalanta); attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

Quali sono le novità più importanti? Sicuramente spicca il nome di Alex Meret, portiere classe '97 di proprietà dell'Udinese ma in prestito per questa stagione allo Spal in Serie B. Il ragazzo era già stato chiamato da Antonio Conte nello stage effettuato dagli Azzurri prima degli ultimi Europei disputati; adesso Meret ha addirittura la possibilità di scendere in campo per centrare un traguardo notevole. Tra i pali, insieme all'insostituibile Buffon, troviamo Gigio Donnarumma, considerato erede naturale del numero uno della Juventus. In difesa troviamo invece due new entry: Leonardo Spinazzola dell'Atalanta e Danilo D'Ambrosio dell'Inter. Il primo è stato ripagato per lo splendido campionato disputato fin qui con i bergamaschi, mentre il secondo ha avuto modo di farsi notare in positivo dopo l'avvento di Pioli sulla panchina del club meneghino. Dovessero scendere in campo, per loro si tratterebbe dell' esordio con la maglia della Nazionale italiana.

E a centrocampo? Qui il c.t. Ventura ha chiamato Roberto Gagliardini, alla seconda convocazione in carriera e pronto a scendere in campo per l'esordio. Il reparto è completato dall'esperienza di De Rossi, dal dinamismo di Parolo e dalla qualità di Verratti. Sugli esterni l'Italia può affidarsi a giocatori dal futuro assicurato come Bernardeschi e Insigne, o su elementi più maturi come Candreva. Infine diamo uno sguardo all'attacco. La novità più rilevante è sicuramente Manolo Gabbiadini, tornato nel giro della Nazionale dopo un periodo di anonimato. Presenti anche Belotti e Immobile, due tra i centravanti più prolifici della Serie A. Piccola curiosità: le squadre più “rappresentate” sono Juventus e Inter, con 4 elementi a testa e seguiti dal Milan fermo a quota 3.

© Riproduzione Riservata.