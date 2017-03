Carpi Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CARPI SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 18 MARZO) - Carpi Spal, diretta dall'arbitro Luigi Nasca della sezione di Bari, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida tutta da seguire nel programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Derby emiliano tra due formazioni che a inizio stagione pensavano e speravano forse di essere in posizioni invertite di classifica. Il Carpi, appena retrocesso dopo la prima esperienza della sua storia in Serie A, si pensava poteva essere immediatamente protagonista, per puntare ad un secondo salto nella massima serie. La Spal al contrario si ripresentava in cadetteria dopo ben ventitré anni trascorsi nelle serie inferiori. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

Invece la squadra di Castori non è riuscita a ripetere lo straordinario campionato di due anni fa, assestandosi comunque in zona play off, al momento nel pieno della bagarre per la qualificazione alla post season, ad un solo punto dall'ottavo posto e a sole tre lunghezze dal Bari quinto. La Spal è stata invece al momento la rivelazione assoluta del campionato, con il primo posto conquistato per distacco proprio la scorsa giornata di campionato, battendo in casa il Cesena e approfittando del pareggio interno dell'Hellas Verona contro l'Ascoli e della sconfitta dell'ex capolista Frosinone a Cesena. Per i primi due posti che portano direttamente in Serie A la Spal a questo punto c'è sicuramente, anche se con dodici partite ancora da giocare il campionato deve vivere ancora un bel pezzo di strada: vale anche per il Carpi, che al momento si trova in bilico tra un campionato che non potrebbe regalare grandi emozioni ed un posto nei play off molto vicino, in cui potrebbe diventare decisiva l'esperienza ad alti livelli accumulata dalla squadra di Castori negli ultimi due anni.

Allo stadio Cabassi si affronteranno queste probabili formazioni: Carpi in campo con lo sloveno Belec a difesa della porta, Letizia sull'out difensivo di destra e Poli sulla fascia opposta, mentre Gagliolo e il polacco Lasicki formeranno la coppia di difensori centrali. Nella zona centrale della mediana spazio sper il senegalese Mbaye e per Lollo, mentre l'altro sloveno Jelenic coprirà la fascia destra e Fedato la fascia sinistra a centrocampo. In attacco, al fianco del nigeriano Jerry Mbakogu, sbloccatosi nella trasferta di Latina, ci sarà Beretta.

La Spal giocherà con Meret tra i pali e una difesa a tre composta da Vicari, Bonifazi e Cremonesi. Doppia assenza a centrocampo con Mora e Costa espulsi nella sfida contro il Cesena. Al loro posto giocherà Arini nella zona centrale della mediana assieme a Castagnetti e Schiattarella, mentre l'esterno di fascia mancino sarà Del Grosso, con Lazzari schierato sulla corsia opposta. In avanti, confermatissimo il tandem Floccari-Antenucci.

Castori anche durante questa nuova esperienza in Serie B alla guida del Carpi ha sempre prediletto un calcio semplice e concreto, fatto di sovrapposizioni sulla fascia e concretezza difensiva. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Benevento, Cesena e Frosinone, i biancorossi hanno ottenuto dieci punti nelle successive cinque partite che li hanno riportati in zona play off. 4-4-2 per i padroni di casa, dunque, 3-5-2 confermato per la Spal di Semplici, che sta vivendo un vero sogno. L'ambiente di Ferrara, dopo aver ritrovato la Serie B a oltre vent'anni dall'ultima volta, sogna addirittura una Serie A che il club estense ha lasciato ormai mezzo secolo fa: la trasferta al Cabassi sarà un altro esame di maturità importante.

Per quanto riguarda le scommesse sulla partita, lo stadio Cabassi è sempre un osso duro ed i bookmaker offrono i favori del pronostico al Carpi, con vittoria interna quotata 2.35 da Snai, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bwin alza fino a 3.60 la quota per l'eventuale blitz esterno. Per Carpi Spal, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) mentre la diretta streaming video via internet sarà disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

