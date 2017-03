CHAMPIONS LEAGUE 2017/ Il Monaco cerca il colpaccio contro il Borussia Dortmund (Sorteggio dei quarti)

CHAMPIONS LEAGUE 2017, IL MONACO CERCA IL COLPACCIO CONTRO IL BORUSSIA DORTUMND (SORTEGGIO DEI QUARTI) – Tra le gare in programma per i quarti di finale della Champions League 2017, una delle più interessanti è sicuramente Borussia Dortmund-Monaco. Agli ottavi i monegaschi hanno superato a sorpresa il colosso Manchester City: dopo il 5-3 casalingo degli inglesi, gli uomini di Jardim hanno centrato una favolosa rimonta nel ritorno vincendo con il risultato di 3-1. Il Monaco può contare su diversi giovani interessanti anche se l'uomo simbolo è Radamel Falcao, finalmente tornato ai suoi livelli dopo alcune stagioni di buio. Il Borussia Dortmund, traballante in Bundesliga, ha deciso di puntare tutto sulla Champions League. I gialloneri di Germania giocano un calcio piacevole da vedere e si affidano a Pierre-Emerick Aubameyang. Riusciranno i tedeschi a superare la Cenerentola Monaco?

CHAMPIONS LEAGUE 2017, JUVENTUS-BARCELLONA: I BIANCONERI CERCANO IL RISCATTO CONTRO I BLAUGRANA (SORTEGGIO DEI QUARTI) - L'urna di Nyon ha parlato. Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2017 ha regalato a tutti gli appassionati un tabellone ricco di sfide affascinanti. Tutti i riflettori saranno ovviamente puntati su Juventus-Barcellona e Bayern Monaco-Real Madrid. In particolare, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno l'occasione di riscattare il ko rimediato nella finale di Berlino nel 2015 proprio contro i blaugrana: la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie era lì a un passo, ma Messi e compagni non ebbero pietà e superarono per 3-1 la Vecchia Signora. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi la Juventus è ancora più forte, esperta e completa. Può contare sulla classe di Paulo Dybala e su un Gonzalo Higuain in più: superare il Barcellona in un doppio confronto tra andata e ritorno non è certo cosa impossibile.

Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, ritrova invece il suo passato. Quel Real Madrid che nel 2014, proprio grazie al tecnico emiliano, tornò a sollevare al cielo una Champions League dopo anni e anni di astinenza. Entrambe le squadre in questione sono state costruite per arrivare fino in fondo ma soltanto una delle due riuscirà a passare indenne il turno. Per quanto visto fino ad oggi, probabilmente il Bayern Monaco parte in leggero vantaggio, ma quando una squadra può contare su campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Bale e Sergio Ramos tutto è possibile. Gli altri quarti di finale mettono di fronte Borussia Dortmund-Monaco e Atletico Madrid-Leicester City: tedeschi e spagnoli partono con i pronostici del caso ma le due Cenerentole del torneo sono pronte a giocare brutti scherzi.

© Riproduzione Riservata.