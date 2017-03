Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti vs Icardi, che sfida a Torino! (29^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: IL GALLO E MAURITO (29^ GIORNATA) - Nuova puntata nella classifica marcatori Serie A: la ventinovesima giornata si apre su una sfida interessantissima che va in scena al Grande Torino. Andrea Belotti contro Mauro Icardi: il primo è ancora il capocannoniere del campionato, ha 22 gol e attenta a quota 30 ma deve prontamente lasciarsi alle spalle l’ultimo turno, quello giocato contro il compagno di Nazionale Ciro Immobile. Nessun gol per Belotti, che soprattutto ha avuto ben pochi palloni giocabili; oggi però il Gallo ritrova il suo stadio, particolare non indifferente visto che in casa ha segnato 14 gol. Questa sera incrocia come detto Mauro Icardi, uno dei tre giocatori ad aver agganciato i 20 gol nella classifica marcatori: per l’argentino è la seconda volta in carriera, nella prima occasione si era laureato capocannoniere della Serie A. Icardi però non è brillantissimo in trasferta: ha segnato appena 5 gol, due doppiette a settembre e poi un lungo digiuno spezzato sul campo del Cagliari. A proposito di questo va detto che il bomber dell’Inter segna da tre partite consecutive, cosa che non gli capitava appunto da settembre; 5 gol in questo filotto, con anche la tripletta messa a segno domenica contro l’Atalanta che è stata la prima in questo campionato. Tra gli altri bomber da tenere d’occhio nei due anticipi c’è sicuramente Giovanni Simeone: il Cholito guida la riscossa del Genoa sul campo del Milan, per lui i gol in questo campionato sono 10 ma le partite senza segnare sono diventate sei consecutive, la striscia negativa più lunga che ha eguagliato quella arrivata tra l’ottava e la tredicesima giornata. Nel Milan non ci sarà Carlos Bacca: per il colombiano, 12 gol in campionato, una giornata di squalifica per il rovente post-partita di Torino una settimana fa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2016-2017

Andrea Belotti (Torino) 22

Edin Dzeko (Roma), Mauro Icardi (Inter) 20

Gonzalo Higuain (Juventus), Dries Mertens (Napoli) 19

Ciro Immobile (Lazio) 17

Nikola Kalinic (Fiorentina) 13

Carlos Bacca (Milan), Marco Borriello (Cagliari) 12

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Marek Hamsik (Napoli), Iago Falque (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Luis Muriel (Sampdoria), Ilija Nestorovski (Palermo), Giovanni Simeone (Genoa), Cyril Thereau (Udinese) 10

