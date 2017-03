Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: quali giocatori schierare? (oggi, 29^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (29^ GIORNATA) - Altro giro di Serie A e di Fantacalcio: sabato 18 marzo 2017 scatta la giornata numero 29 del massimo campionato con ben due importanti anticipi: Torino-Inter alle ore 18:00 e Milan-Genoa alle ore 20:45, domenica 12 marzo Empoli-Napoli (12:30), poi Atalanta-Pescara, Bologna-Chievo, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Juventus (tutte alle 15:00), Udinese-Palermo (18:00) e Roma-Sassuolo (20:45). Di seguito i consigli per il turno di Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO INTER - Partita difficile per i granata. Il più in forma e che va messo è sicuramente Belotti, sempre micidiale sotto porta mentre si può fare a meno di Hart che prende troppi gol. La sorpresa potrebbe essere il centrocampista Benassi mentre in avanti una garanzia è Iago Falque, sempre pericoloso. In difesa vale la pena schierare Rossettini: buoni voti e qualche bonus. Nell'Inter è Ever Banega l'uomo da mettere senza dubbio mentre Medel può andare in difficoltà contro l'ottimo Belotti. La sorpresa potrebbe essere Brozovic, mentre in avanti chi porta bonus sicuri è Mauro Icardi. In difesa Miranda garantisce ottimi voti ed una grande affidabilità.

CONSIGLI FANTACALCIO MILAN GENOA - Rossoneri in buon momento di forma: Deulofeu va assolutamente messo visto che è il più rapido. Meglio di no invece per De Sciglio che col Genoa può soffrire. La sorpresa potrebbe essere Ocampos, a caccia del gol dell'ex. In avanti vale la pena schierare Lapadula, ormai garanzia quando chiamato in causa. In difesa invece Paletta è un vero leader. Nel Genoa il centrocampista di fascia, Laxalt, si può schierare senza problemi. Da evitare invece Munoz che con i rossoneri può andare in tilt. La sorpresa potrebbe essere Pinilla mentre vale la pena schierare Simeone, cui manca il gol da troppo. In difesa è Izzo il baluardo che porta ottimi voti.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI NAPOLI - Gara difficile per l'Empoli. Va messo senza dubbio El Kaddouri, a caccia della rete dell'ex, mentre da evitare Bellusci che è in evidente calo. La sorpresa potrebbe essere Maccarone, a secco da tempo, mentre in avanti Pucciarelli è l'elemento di riferimento. Occhio in difesa a Costa che può portare bonus. Nel Napoli è Insigne l'elemento più affidabile e in forma. Da evitare Pavoletti, sempre più fuori dagli schemi. La sorpresa potrebbe essere Giaccherini a gara in corso mentre in avanti puntare su Mertens non è follia. In difesa è Koulibaly il riferimento principale: va messo.

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA PESCARA - Nell'Atalanta va messo senza ombra di dubbio Alejandro Gomez, a caccia di riscatto dopo i 7 gol di Milano. Evitabile invece Cristante, da troppo out. La sorpresa potrebbe essere Spinazzola, ancora voglioso di segnare. In avanti la garanzia certa è Petagna con il suo lavoro sporco mentre in difesa è Caldara il riferimento. Pescara che ha in Benali l'uomo più in forma e da mettere sempre. Meglio di no per quanto riguarda Bovo, troppo lento. La sorpresa potrebbe essere Cerri, attaccante di buon livello, mentre Caprari è colui a cui aggrapparsi. Può portare buoni voti invece il difensore Zampano.

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA CHIEVO - Verdi del Bologna si può mettere visto che vive un discreto momento. Da evitare Donsah, apparso ancora in calo, mentre la sorpresa può essere Krejci nel ruolo di terzino. In avanti Destro è tornato al gol finalmente e ci si può affidare mentre in difesa è Maietta il punto di riferimento anche al fantacalcio. Nel Chievo Verona invece è Birsa l'uomo del momento e da mettere mentre rinunciare a Spolli è una buona possibilità. La sorpresa può essere Pellissier mentre in avanti l'elemento di riferimento è senza dubbio Meggiorini. Bonus che possono arrivare dalla difesa con Cacciatore.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI LAZIO - Il Cagliari punta molto su Joao Pedro che è un calciatore da schierare mentre si può non mettere Pisacane che può soffrire Immobile. La sorpresa può essere Sau mentre in avanti è Borriello la garanzia con i suoi gol. In difesa Bruno Alves porta sempre ottime prestazioni e buoni voti. Lazio che vede in Felipe Anderson un elemento al top della forma. Da evitare Lukaku che potrebbe soffrire il Cagliari. La sorpresa potrebbe essere Murgia a gara in corso mentre in avanti è Immobile colui a cui vale la pena aggrapparsi. In difesa il calciatore essenziale in questa fase è l'olandese Hoedt.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE FIORENTINA - Il Crotone punta decisamente su Stoian che va messo mentre si può evitare uno come Cordaz che può prendere molti gol. La sorpresa potrebbe essere Trotta contro i viola mentre in avanti Falcinelli è un elemento importantissimo. In difesa Ceccherini sta facendo molto bene. La Fiorentina invece ha in Bernardeschi il grande ex che vorrà far bene. Da evitare Sanchez, ormai in difficoltà nel ruolo di centrale. La sorpresa potrebbe essere Babacar nella trasferta dello Scida mentre in avanti Kalinic garantisce gol e bonus. Difesa nelle mani di Astori, sempre più riferimento.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA JUVENTUS - Muriel è l'attaccante più in forma dei blucerchiati: da schierare. In difesa meglio dire no a Silvestre che può prendere brutti voti. La sorpresa potrebbe essere Bruno Fernandes mentre Quagliarella è il grande ex con voglia di riscatto. Difesa che ha in Skriniar la rivelazione della stagione doriana. Juventus che punta su Pjanic, fondamentale con la Samp, mentre meglio non rischiare con Chiellini che può soffrire molto. La sorpresa potrebbe essere Pjaca mentre in avanti Higuain promette bonus. Difesa con Bonucci a comandare: porta spesso bonus.

CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE PALERMO - I bianconeri di casa non possono fare a meno al momento di Thereau, elemento di tecnica sopraffina. Da evitare invece Felipe che col Palermo può andare in tilt. La sorpresa potrebbe essere Matos, anche dalla panchina. In avanti Zapata è tornato a far gol e vale la pena metterlo mentre in difesa Danilo è fondamentale. Palermo che vede in Diamanti uno dei migliori dell'ultima gara con la Roma. No secco a Posavec che può subire diversi gol. La sorpresa può essere Trajkovski ancora a caccia di identità mentre in avanti è Nestorovski il più importante. Difesa in mano a Cionek che porta discreti voti.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA SASSUOLO - Cerca il riscatto Salah: va messo poiché può segnare. Meglio evitare invece uno come Fazio che potrebbe andare in difficoltà. La sorpresa potrebbe essere Totti che potrebbe avere spazio. In avanti la garanzia certa è Dzeko che porta sempre tanti gol, mentre in difesa Rudiger è ormai un titolarissimo che porta buoni voti. Sassuolo che punta molto su Berardi: l'attaccante va messo senza dubbio. Da evitare uno come Aquilani, lento nelle ultime partite. La sorpresa può essere Pellegrini, ex della gara, mentre in attacco schierare Defrel non è follia visto che porta sempre buoni voti. In difesa è Acerbi il migliore che garantisce eccellenti prestazioni.

