DEDICA IL GOL A MOGLIE E AMANTE/ Video, la gaffe del calciatore dopo una doppietta

DEDICA IL GOL A DUE DONNE, VIDEO: LA GAFFE DEL CALCIATORE SUDAFRICANO CHE COINVOLGE LA MOGLIE E LA FIDANZATA - Nel calcio è capitato spesso di assistere a lapsus di calciatori che in preda all'adrenalina a volte se ne sono usciti anche con parole pesanti subito dopo la fine di una gara. Di certo però non avevamo mai visto una cosa tanto clamorosa come quella che riguarda Mohamed Anas. Il calciatore sudafricano era euforico dopo una doppietta nella gara Ajax Cape Town-Free State Stars che si è lasciato andare con una dichiarazione in cui sottolineava di dedicare il gol alla moglie e alla fidanzata. Subito dopo però è tornato sui suoi passi sottolineando che il lapsus era dovuto alla stanchezza e che la moglie era l'unica donna della sua vita e che non c'era nessuna fidanzata. Un video che vede il ragazzo piuttosto imbarazzato e che grazie ai social network è diventato immediatamente virale, coinvolgendo tantissime persone che sono rimaste per questo senza parole. Staremo a vedere se poi ci saranno delle novità che riguarderanno proprio il ragazzo in questione. CLICCA QUI PER IL VIDEO

