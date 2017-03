Diretta/ Conegliano Modena: info streaming video Raisport.tv, risultato live (Serie A1, oggi)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-LIU JO NORDMECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO RAISPORT.TV, RISULTATO LIVE (SERIE A1, OGGI) – Conegliano-Modena, diretta dagli arbitri santi e Saltalippi è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 18 marzo 2017 alle ore 20.45 al Pala Verde valida per la 21^giornata di Serie A1. La sfida di questa sera si annuncia senza dubbio davvero intensa: l'Imoco Volley Conegliano è attualmente campione d'Italia e detentrice di Supercoppa italiana e Coppa Italia, ma di fronte stasera troverà le bianconere, che sesta in classifica, devono difendere la sloro posizione, l'ultima utile per l'accesso diretto al post season, dall'attacco di Unet Yamamay Busto Arsizio e SudTirol Bolzano, attualmente a uno e due punti di distacco.

Il roster diretto da Davide Mazzanti vede la presenza di molte atlete note che anche questa non mancheranno di dare il loro contributo a partire dalle nazionali italiane Ofelia Malinov, alzatrice, Anna Danesi e Raphaela Folie, centrali, oltre che della sempre importante Ortolani: tra le presenze costanti in campo poi non possiamo dimenticare anche la registra polacca Skorupska e la centrale De Kruijf. Della forza delle pantere quest’anno si è già detto molto, dopo i successi in campionato, Coppa Italia e Supercoppa, oltre che delle soddisfazioni in Champions League ma la formazione di Mazzanti sa bene che non può permettersi di abbassare la guardia contro Modena. Allenata da Marco Gaspari, la squadra emiliana vede all'interno della sua rosa un lungo elenco di giocatrici esperte e molto note: tra i maggiori punti di forza del team vanno ricordate la palleggiatrice della nazionale statunitense, Molly Kreklow, la fortissima schiacciatrice serba Jovana Brakocevic, il centrale della nazionale olandese Yvon Beliën, e la schiacciatrice turca Neriman Özsoy. A loro vanno poi ad aggiungersi le indigene, tra cui spiccano il libero della nazionale italiana, Giulia Leonardi, la schiacciatrice Caterina Bosetti e il centrale Ilaria Garzaro, anche loro a lungo nel giro della massima rappresentativa.

La gara parte naturalmente con le padrone di casa nella logica veste di favorite, considerato il dominio assoluto sinora riversato sul resto del lotto. Modena è però alla ricerca di punti pesanti e proverà sicuramente a dare battaglia, sperando magari nella deconcentrazione delle avversarie. La chiave del match è da ricercare soprattutto nella ricezione, dove entrambe le formazioni hanno dimostrato di possedere non pochi punti di forza. Tra le atlete più attese, ci sono sicuramente Robin De Kruijf e Serena Ortolani da una parte, e Jovana Brakocevic dall'altra, ovvero i maggiori terminali offensivi, cui è spesso affidato il compito di chiudere i punti più importanti.

Ricordiamo infine che il match tra Conegliano e Modena, in programma alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale appuntamento del volley femminile spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

