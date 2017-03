Diretta/ Milan Genoa info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

DIRETTA MILAN GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 18 MARZO) - Milan Genoa, diretta dal signor Russo di Nola, sabato 17 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per il Milan potrebbe trattarsi di una delle ultime chiamate per l'Europa, col tecnico Montella che dovrà mantenere alta la concentrazione del gruppo in un momento che presenta una triplice difficoltà. Innanzitutto la situazione societaria sempre sul filo del rasoio, con il 'closing' con la nuova proprietà cinese che non si sblocca. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (29^GIORNATA)

Quindi, l'eco delle polemiche relative alla partita persa in casa della Juventus sul filo di lana. Infine, le tante assenze che ancora una volta tormenteranno le scelte di formazione del tecnico, che sarà privo di Abate, Honda, Locatelli, Suso, Bonaventura e Montolivo per infortunio e di Bacca, Romagnoli e Sosa per squalifica. Il Genoa dalla sua dopo l'esonero di Juric aveva ottenuto quattro punti in due partite che avevano regalato ossigeno ad una classifica comunque mai davvero pericolosa, grazie al pessimo rendimento delle ultime tre in classifica. I quattordici punti di vantaggio sul Palermo terzultimo non consolano più di tanto la squadra di Mandorlini, reduce da una sconfitta nel derby sempre difficile da digerire per i tifosi.

Dopo tre vittorie contro Fiorentina, Sassuolo e Chievo, il Milan aveva rilanciato le sue ambizioni in chiave europea in maniera piuttosto decisa. Tantissimi strascichi polemici ha lasciato però la sconfitta subita su rigore al novantasettesimo minuto in casa della capolista Juventus. La rete di Dybala è stata il pretesto per scatenare molte proteste, anche se la reazione all'inglese del tecnico rossonero Montella ha sicuramente contribuito a stemperare i toni.

Il Genoa dalla sua dopo aver interrotto la serie nera pareggiando in extremis in casa contro il Bologna ed aver ottenuto la prima vittoria dell'era-Mandorlini passando sul campo dell'Empoli, deve far fronte alla sconfitta nel derby, sempre pesante dal punto di vista del morale. Per la prima volta dagli anni sessanta la Sampdoria ha vinto entrambi i derby genovesi in Serie A, piegando i Grifoni con una rete di Muriel e portandosi a ben dodici punti di vantaggio rispetto ai rivali cittadini.

Milan e Genoa si sono scontrati per l'ultima volta a San Siro in Serie A il 14 febbraio del 2016, con i rossoneri che l'hanno spuntata grazie alle reti di Carlos Bacca e di Keisuke Honda, col Genoa capace solo di accorciare le distanze con Alessio Cerci nei minuti di recupero. Al 29 aprile del 2015 risale invece l'ultimo blitz genoano a San Siro, tre a uno firmato Bertolacci, Niang (che ora vestono la maglia rossonera) e Iago Falque, mentre il rossoneri avevano momentaneamente accorciato le distanze con Mexes.

Al 23 novembre 2013 risale invece l'ultimo pareggio a San Siro: gol del vantaggio dei padroni di casa di Kakà e pareggio su rigore dei Grifoni con Gilardino, mentre Mario Balotelli mancò proprio dal dischetto la possibilità di riportare avanti il Milan. All'andata il Genoa ha travolto i rossoneri con un tre a zero firmato dalle reti di Ninkovic e Pavoletti e da un autogol dell'ex Kucka.

Il prolungato momento no del Genoa porta i bookmaker a considerare il Milan nettamente favorito per la conquista dei tre punti, nonostante le tante assenze alle quali la squadra di Montella dovrà far fronte nell'occasione. William Hill offre a 1.70 la quota relativa all'affermazione della squadra di casa, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.90 da Bwin e il successo esterno 5.50 da Snai. La diretta tv di Milan Genoa, sabato 17 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa sui canali numero 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del bouquet di Sky, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno sintonizzarsi sul canale Premium Sport HD. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno anche vedere la diretta streaming video della partita sul sito skygo.sky.it, gli abbonati al digitale terrestre pay potranno invece collegarsi sul sito play.mediasetpremium.it.





