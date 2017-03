Diretta/ Milano Sanremo 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso e orari (oggi 18 marzo)

DIRETTA MILANO-SANREMO 2017 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CLASSICA, VINCITORE, PERCORSO E ORARI (CICLISMO, OGGI SABATO 18 MARZO 2017) - Oggi è in programma la Milano-Sanremo 2017, edizione numero 108 della cosiddetta 'Classicissima di Primavera', la prima delle classiche Monumento della stagione del ciclismo. Il fascino di questa corsa risiede in una storia cominciata nel 1907, in un albo d'oro a dir poco glorioso ma anche in un percorso non particolarmente impegnativo ma aperto a molte possibili soluzioni perché ricco di insidie, a partire dalla lunghezza di ben 291 km. Anche quest'anno la Milano-Sanremo attirerà l'attenzione di tutti gli appassionati e di tanti corridori che sognano di alzare le braccia sullo storico arrivo di Via Roma, dove si è tornati dal 2015, come già dal 1949 al 1985 e poi di nuovo dal 1994 al 2007. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI.TV LA MILANO-SANREMO 2017 (dalle ore 14.00 su Rai Due)

Comunque, andiamo con ordine e cominciamo dalla partenza che avrà luogo naturalmente da Milano, alle ore 10.10 da via Chiesa Rossa, dopo il ritrovo al Castello Sforzesco. Come sempre, il gruppo si dirigerà verso il mare e, dopo il primo tratto nella Pianura Padana, ecco il Passo del Turchino (km 142,2) che porterà la corsa sulla riviera ligure, anche se nel ciclismo moderno è troppo lontano dal traguardo per fare selezione come succedeva ai tempi di Gino Bartali e Fausto Coppi, anche perché parliamo di una salita lunga ben 23,8 km ma decisamente dolce (1,5% di pendenza media). Negli ultimi 60 km si comincia a fare davvero sul serio: prima saranno da affrontare in rapida successione il Capo Mele (km 239,6), il Capo Cervo (km 244,7) e il Capo Berta (km 252,6), che però difficilmente lasceranno il segno come invece potrebbero fare le due salite più famose, due nomi che fanno parte della leggenda del ciclismo mondiale. Prima la Cipressa (km 269,5), salita di 5,6 km al 4,1% di pendenza media e punte fino al 9%, poi il Poggio (km 285,6), salita di 3,7 km al 3,7% e pendenza massima all'8%. Qui assisteremo agli ultimi attacchi da parte di chi vorrà evitare un arrivo in volata che a dire il vero negli ultimi anni è diventato la normalità, nonostante ci siano solamente 2 km fra la fine della discesa e la linea del traguardo in via Roma, dove si giungerà fra le 16.50 e le 17.30.

Il vincitore della passata edizione è il francese Arnaud Demare, che sarà naturalmente da temere ma che l'anno scorso fu bravo soprattutto a cogliere l'attimo dopo essere riuscito a rientrare in extremis nel gruppo che si giocò la volata. L'elenco dei possibili protagonisti è molto lungo, proprio perché nella Milano Sanremo tutto può succedere, ma per non rischiare di scrivere troppi nomi ne citiamo solo due, quelli dei principali favoriti. Uno è il campione del Mondo Peter Sagan, che può battere tutti in volata ma anche inventarsi qualcosa di diverso e già da qualche anno insegue il successo nella Sanremo. Tra i velocisti puri ecco il nuovo che avanza (non che Sagan sia vecchio...), cioè il colombiano Fernando Gaviria, per alcuni il 'vincitore morale' già l'anno scorso alla sua prima partecipazione e lunedì vincitore in volata proprio su Sagan a Civitanova Marche, nell'ultimo sprint della Tirreno Adriatico. Almeno un'altra decina sono però i nomi di possibili vincitori, anche questo dà fascino alla Milano Sanremo.

Per seguire la Milano-Sanremo 2017 ci sarà una lunga diretta tv, che avrà inizio già alle ore 13.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), poi però dalle ore 14.00 la linea passerà a Rai Due, sempre con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Silvio Martinello. Dunque Rai Due e non il più tradizionale per il ciclismo Rai Tre, con una grande copertura fino alle ore 18.00 per seguire anche premiazioni e interviste post-gara. Diretta disponibile a partire dalle ore 14.15 anche su Eurosport 2, il canale visibile sia agli abbonati Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Milano-Sanremo in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure - per gli abbonati - tramite i servizi offerti da Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Milano Sanremo e il profilo Twitter ufficiale @Milano_Sanremo. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada! (Mauro Mantegazza)

