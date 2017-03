Diretta/ Scozia Italia info streaming video e tv, risultato live (DMax 6 Nazioni 2017 rugby oggi)

DIRETTA SCOZIA ITALIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, QUINTA GIORNATA OGGI SABATO 18 MARZO) – Scozia Italia, diretta dall'arbitro francese Pascal Gauzère, è una partita valida per la quinta e ultima giornata del torneo 6 Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 13.30 di oggi pomeriggio (le 12.30 locali), sabato 18 marzo, naturalmente presso lo stadio di Murrayfield a Edimburgo, casa del rugby scozzese. Una partita che per la nazionale italiana potrebbe "regalare" per il secondo anno consecutivo il "cucchiaio di legno", il simbolo che spetta alla squadra che perde tutte le gare della stagione.

Oltretutto la formazione allenata dall’irlandese O'Shea si trova di fronte ad una squadra ferita, che nell’ultimo match disputato, a Twickenham, è stata sonoramente sconfitta dai cugini inglesi, con il punteggio di 61-21, uno dei più pesanti della storia per i "Dark Blues" scozzesi. L’ultima gara dell’Italia ha visto una sconfitta pesante, a Roma, contro la Francia, che ha chiuso per 18-40, con gli azzurri che hanno fatto nuovamente un passo indietro dopo la soddisfacente prestazione, pur a fronte di una sconfitta, nella precedente gara di Londra. La Scozia finora ha vinto due delle quattro partite disputate, con l’Irlanda e con il Galles, entrambe le volte davanti ai propri tifosi, perdendo invece nella trasferta in terra francese.

Per affrontare l’ultima gara del 6 Nazioni il tecnico O’Shea ha effettuato molti cambiamenti, cercando di pensare anche agli impegni futuri e dando opportunità ai più giovani di fare esperienza ad alto livello. Tra gli uomini che comporranno il XV iniziale e quelli che il tecnico porterà in panchina sono infatti 14 quelli che hanno giocato finora meno di 20 volte in nazionale e ci saranno diversi cambi rispetto alla gara con i francesi. Fuori per infortunio Favaro, si dovrebbe vedere in campo in partenza Mbandà in terza linea, mentre altri cambi riguardano l’ingresso tra i titolari di Benvenuti al posto di Campagnaro, fermato da un problema alla spalla, nella linea dei trequarti, di Gega al posto di Ghiraldini e di Biagi con panchina per Van Schalkwyk.

Tra gli uomini della panchina ci sarà anche Ruzza che potrebbe debuttare nel corso della partita. In definitiva la formazione azzurra si dovrebbe presentare con Padovani come stremo, linea dei trequarti con Esposito e Venditti alle ali e con Benvenuti e Mclean al centro; Canna in posizione di mediano di apertura, al fianco di Gori, mediano di mischia, poi terza linea con il capitano Parisse e Steyn e Mbandà, Biagi e Fuser in seconda linea e prima linea con i due piloni, Cittadini e Lovotti e con Gega come tallonatore.

La gara di Edimburgo contro l’Italia sarà anche l’ultima per Vern Cotter come CT degli scozzesi, che successivamente passeranno sotto la guida di Gregor Townsend. Diversi i problemi per Cotter, che nel reparto degli avanti potrebbe inserire Ross Ford come tallonatore, lasciando MacArthur in panchina, mentre per quanto riguarda la seconda linea l’assenza di Richie Gray sarà coperta con l’impiego di Swinson. Anche la terza linea non avrà Hardie e Strauss, infortunati e quindi dentro Cornell Du Preez, e Vernon. Passando alla linea dei trequarti, Weir al posto di Russel, e Maitland schierato nel ruolo di estremo, dopo avere saltato la gara contro l’Inghilterra.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Scozia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Per la partita dell'Italia, l'appuntamento sarà con la telecronaca e il commento tecnico di Antonio Raimondi e Vittorio Munari e i contributi da bordo campo dell'inviato Francesco Bissolotti, che sono i volti di questa emittente che punta molto sul rugby, con in aggiunta alle partite live anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche tramite la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana, ma anche quelli ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che in italiano è @RBSSei.

