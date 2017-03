Diretta/ Slalom femminile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM FEMMINILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 18 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile riprende le Finali in corso ad Aspen, negli Stati Uniti, proponendo l'ultimo slalom speciale della stagione del Circo Bianco in rosa. La Coppa di specialità è naturalmente già in cassaforte in favore di Mikaela Shiffrin, la dominatrice dello slalom da qualche anno a questa parte, ma in questa stagione regina assoluta dello sci, tra l'altro potendo festeggiare la Sfera di cristallo davanti al pubblico di casa, che vorrà di certo onorare aggiungendo un'altra vittoria fra i pali stretti. Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi l’odierno slalom di Aspen.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM FEMMINILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 19.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 17.00, che saranno le 10.00 locali considerate le sette ore di fuso orario fra l’Italia e il Colorado, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 19.30 (le 12.30 di Aspen). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare appunto di Mikaela Shiffrin. La giovane campionessa statunitense ormai da qualche anno è la dominatrice assoluta fra i pali stretti e anche la stagione che ormai sta per finire ha confermato che in slalom Mikaela non ha rivali: in bacheca l’ennesima Coppa di specialità (dopo il buco dell'anno scorso causato dall'infortunio che le fece saltare metà stagione), pure il terzo titolo iridato consecutivo è già in cassaforte grazie allo slalom dominato ai Mondiali di Sankt Moritz e soprattutto lo slalom è stato la base per l’assalto alla Coppa del Mondo generale.

Per tutte le altre slalomiste in gara l’obiettivo è battere la Shiffrin, impresa non facile visto che le sconfitte della statunitense si contano sulle dita di una mano negli ultimi anni. Merita comunque un applauso la stagione della slovacca Veronika Velez Zuzulova e quella della svizzera Wendy Holdener, protagoniste ad altissimo livello per tutto l’anno che però sabato scorso a Squaw Valley sono uscite entrambe e saranno dunque animate da grande voglia di riscatto. Quanto alle azzurre, ormai da qualche anno lo slalom femminile è la nostra specialità più debole, però proprio nella già citata gara di sabato scorso Irene Curtoni e Chiara Costazza sono entrate entrambe fra le prime dieci. La stagione ha riservato anche qualche altro risultato soddisfacente soprattutto alla Costazza, ma il vertice è ancora lontano, a differenza di tutte le altre specialità, in cui abbiamo fatto incetta di risultati che mettono l’Italia al primo posto della classifica per nazioni in ambito femminile.

