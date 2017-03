Diretta/ Torino Inter info streaming video e tv, probabili formazioni. risultato live e cronaca

DIRETTA TORINO INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 18 MARZO) - Torino Inter, diretta dall'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno, sabato 18 marzo 2017 alle ore 18.00, sarà il primo anticipo che aprirà ufficialmente la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Partita importantissima ai fini della classifica per l'Inter, mentre sembrano un po' scemare le motivazioni per un Toro che pare aver perso il treno che porta in Europa. L'Inter viaggia a ritmo Champions da quando Stefano Pioli ha sostituito Frank De Boer sulla panchina nerazzurra, ma le sconfitte negli scontri diretti d'alta classifica contro Napoli, Juventus e Roma, da quando l'ex tecnico della Lazio è arrivato alla guida della squadra, hanno precluso nonostante l'elevata media punti la possibilità di centrare un ulteriore salto di qualità e puntare alle prime tre posizioni in classifica.

Il Torino invece ha pagato un equilibrio poco omogeneo nella qualità della rosa, che vale sicuramente le prime posizioni in attacco, anche e soprattutto grazie alle straordinarie performance del capocannoniere della Serie A, Andrea Belotti, ma che a centrocampo e in difesa non è riuscito a produrre un gioco tale da mantenere costanti i risultati. Attualmente a tredici punti dal sesto posto, per il Toro l'Europa League sembra una chimera e le soddisfazioni andranno ricercate proprio negli scontri con grandi squadre come l'Inter.

Nelle ultime dieci partite solo due vittorie in campionato per il Torino di Mihajlovic, che nel girone d'andata aveva dato l'impressione di poter puntare a un posto in Europa, per poi veder calare progressivamente il proprio rendimento. La formazione granata nelle ultime tre partite era stata tenuta a galla dai gol di Belotti: doppietta per il 'Gallo' a Firenze per la doppia rimonta contro i viola e tripletta nel match vinto tre a uno, sempre in rimonta, col Pescara. A Roma contro la Lazio il bomber è rimasto a secco ed il tre a uno stavolta è stato di parte biancoceleste.

L'Inter invece dopo la pesante sconfitta interna contro la Roma, che ha sicuramente ridimensionato le ambizioni Champions della squadra di Pioli, ha comunque ripreso la sua marcia verso l'Europa League, travolgendo prima il Cagliari in trasferta con un eloquente cinque a uno, e poi vincendo in goleada anche lo scontro diretto contro l'Atalanta, un clamoroso sette a uno che ha dimostrato come, anche in chiave terzo posto, i nerazzurri non abbiano ancora gettato definitivamente la spugna.

L'ultimo precedente in casa granata in campionato tra le due squadre risale all'8 novembre del 2015, con vittoria interista grazie ad una rete di Kondogbia. Il 31 agosto del 2014 le due squadre hanno pareggiato a reti bianche, mentre i padroni di casa non battono l'Inter in campionato addirittura da ventitré anni, ovvero dal 27 febbraio del 1994, quando si imposero grazie alle reti messe a segno da Poggi e da Cois. Da allora, nei successivi dodici precedenti in Serie A disputati a Torino, si sono fatte registrare dieci vittorie dell'Inter e due pareggi. Nel match d'andata i nerazzurri hanno vinto due a uno, lo scorso ventisei ottobre, grazie a una doppietta di Mauro Icardi che ha vanificato il momentaneo pari del Toro firmato da Belotti.

Quote favorevoli ai nerazzurri per quanto riguarda le scommesse sul match: quello granata è un campo difficile ma la squadra di Pioli ha finora mantenuto una media punti tale da indurre all'ottimismo, seppur moderato, i bookmaker. Vittoria esterna quotata al raddoppio da Betclic, mentre l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.80 da William Hill e Bwin propone invece a 3.75 la quota relativa alla vittoria interna del Toro. Per seguire la diretta tv di Torino Inter, sabato 18 marzo 2017 alle ore 18.00, doppia chance con gli abbonati Mediaset Premium che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD e gli abbonati Sky che potranno seguire la sfida sui canali 206 e 251 del bouquet satellitare, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Diretta streaming video via internet per gli abbonati alla prima piattaforma che si collegheranno sul sito play.mediasetpremium.it, per la seconda piattaforma il sito di riferimento sarà skygo.sky.it.





