Fondi Casertana/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FONDI CASERTANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Fondi Casertana, diretta dall'arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che avrà un po' il sapore dello spareggio play off, nell'undicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Partita molto delicata tra la formazione di casa che dopo una lunga serie positiva, nello scorso turno di campionato si è vista battuta al termine di un combattutissimo match sul campo del Siracusa. Quello degli aretusei è uno dei terreni di gioco più ostici da affrontare di tutto il campionato di terza serie, ma per i laziali l'importante era superare un esame di maturità che non è andato a buon fine, a causa di un pizzico di sfortuna e di un'inusuale sterilità offensiva.

Ora i rossoblu di Pochesci condividono il decimo posto in classifica, l'ultimo buono per partecipare ai play off, proprio con la Casertana che è invece reduce da un pareggio interno, senza reti, contro il Messina. Dopo la pesante sconfitta di Reggio Calabria la squadra allenata da Andrea Tedesco è sembrata quasi convalescente, forse consapevole che l'andamento a singhiozzo non sarà sufficiente per partecipare ai play off, o in ogni caso per prendervi parte col piglio della protagonista. Lo scontro allo stadio Purificato diventerà dunque una sorta di faccia a faccia per capire se le due squadre potranno davvero pensare di vivere un'appendice di campionato esaltante nella post season per la Serie B.

Le probabili formazioni dell'incontro: Unicusano Fondi schierato con Baiocco a difesa della porta, Galasso sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Bertolo formerà la coppia centrale della retroguardia con il danese Marino. D'Angelo e Varone occuperanno la zona centrale di centrocampo, arretrati rispetto ai tre incursori offensivi Giannone, Tiscione e Addessi, che sosterranno l'unica punta Albadoro, che dovrebbe essere preferita a Gambino dal primo minuto.

La Casertana affronterà la sfida nel Basso Lazio con Ginestra in porta e Magnino in difesa al fianco di Finizio come centrale, vista l'espulsione per doppia ammonizione e la conseguente squalifica di Lorenzini contro il Messina. D'Alterio e l'uruguaiano Ramos saranno gli esterni di fascia in difesa, rispettivamente sulla corsia di destra e sulla corsia di sinistra. A centrocampo spazio al croato Rajcic, a Carriero e a De Marco, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Ciotola, Cisotti e l'argentino Corado.

L'Unicusano Fondi di Pochesci schiererà di nuovo un 4-2-3-1 che tatticamente si è sempre dimostrato molto solido, ma che come detto a Siracusa ha peccato di precisione in fase offensiva. Non cambierà neanche il mister della Casertana, Andrea Tedesco, con un 4-3-3 molto fisico che deve però superare sbandamenti evidenti, con la squadra che nel corso di questo campionato, a dispetto di individualità interessanti, non sempre è riuscita a dare il massimo sul piano dell'applicazione tattica.

Le quote per le scommesse sull'anticipo del sabato del turno di campionato nel girone C di Lega Pro vedono l'Unicusano favorito in maniera equilibrata, con vittoria fondana quotata 2.30 da Eurobet, mentre Sisal Matchpoint propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 3.40 la quota per il successo esterno campano. Ci sarà solo diretta streaming video via internet e non diretta tv per Fondi Casertana, sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, riservata a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv.

