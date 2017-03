Francia-Galles/ Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax 6 Nazioni 2017, oggi)

DIRETTA FRANCIA GALLES RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, QUINTA GIORNATA OGGI SABATO 18 MARZO) – Francia Galles, diretta dall'arbitro inglese Wayne Barnes, è una partita valida per la quinta e ultima giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento oggi pomeriggio, sabato 18 marzo, alle ore 15.45 presso lo State de France di Saint Denis, vicino a Parigi. Dopo i primi quattro turni i "galletti" francesi, sono in seconda posizione in classifica con 10 punti, insieme agli irlandesi, mentre i "dragoni" gallesi ne hanno uno in meno e sono a apri merito con la Scozia. Un match che quindi potrà fare un salto di qualità alla vincente e per il Galles potrebbe anche rappresentare la possibilità di approdare alla quarta posizione nel ranking mondiale della Irb, che garantirebbe alla squadra la possibilità di un sorteggio migliore, quando saranno effettuati gli accoppiamenti per i gironi della prossima edizione della Coppa del Mondo, che si giocherà fra due anni. Il sorteggio dei gironi sarà effettuato nel prossimo mese di maggio.

Nel quarto turno entrambe le formazioni hanno riportato una vittoria, che per la Francia è arrivata all’Olimpico di Roma contro l’Italia, mentre i gallesi si sono imposti in casa, a Cardiff, contro l’Irlanda. La gara di Roma per la Francia si è chiusa con un ampio vantaggio, 40-18 contro un’Italia che ha subito la grande tecnica e la maggiore sapienza tattica dei transalpini, che hanno realizzato quattro mete nell’arco della gara, con Fickou nel primo tempo e con Wakatawa, Picamoles e Moulin nel secondo, con Lopez che le ha trasformate tutte, mettendo tra i pali anche 4 calci di punizione. Per la Francia c’è stata anche la conquista del punto di bonus.

A Cardiff successo per il Galles nei confronti dell’Irlanda, con il punteggio finale di 22-9 con la nazionale irlandese che ha commesso troppi errori ed alla fine è stata punita con uno scarto forse troppo grande per quanto hanno fatto vedere le due formazioni in campo. Le mete del Galles in successione con North, dopo 19 e dopo 44 minuti, e con Roberts dopo 78 minuti. La prima e la terza sono state trasformate dall’estremo, Halpenny, che al 30esimo, ha ottenuto anche tre punti su calcio di punizione.

Nelle file del XV francese ci sarà solo un nuovo giocatore rispetto a quelli che sono scesi in campo all’Olimpico, con Sébastien Vahaamahina che si riprende la maglia numero 4 in seconda linea, facendo partire dalla panchina Julien Le Devedec. Pacchetto di mischia francese che vede Baille come pilone sinistro, il capitano Guirado come tallonatore e Slimani come pilone destro. In seconda linea, accanto a Vahaamahina, ci sarà Maestri, mentre la terza linea sarà composta dal numero 6, Sanconnie, dal numero 7 Picamoles e dal numero 8 Gourdon. Ad occupare il ruolo di mediano di mischia Serin, con Lopez mediano di apertura e linea dei "trequarti" con Vakataca e Nakaitaci all’ala e Fickou con Lamerat schierati in posizione centrale. Dietro a tutti, l’estremo Dulin.

Se i francesi effettuano un solo cambio, nessuno invece per lo staff tecnico della nazionale gallese che dopo aver valutato le condizioni fisiche di Moriarty, ha deciso si schierarlo ancora una volta titolare come pilone, pronto a sostituirlo durante la gara con Faletau. In questa gara la terza linea Ken Owens raggiungerò il 50esimo "cap" nella sua carriera.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Francia-Galles sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

