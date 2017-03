Frosinone Vicenza / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FROSINONE VICENZA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 18 MARZO) - Frosinone Vicenza, diretta dall'arbitro Francesco Paolo Saia della sezione di Palermo, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida molto delicata nell'economia della classifica del campionato di Serie B. A dodici giornate dalla fine del torneo cadetto, infatti, continuano a cambiare le gerarchie in vetta alla graduatoria. Il Frosinone con la sconfitta subita a Bari la settimana scorsa ha perso la vetta della classifica, quando solo tre giornate fa la compagine ciociara sembrava in grado di piazzare il primo vero allungo nella corsa alla promozione diretta. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

Il pareggio di Perugia sembrava comunque un passo avanti, nel turno infrasettimanale, vista la difficoltà di un campo come il Renato Curi. Da allora però gli uomini di Marino non hanno più vinto, pareggiando in casa contro il Cittadella e perdendo come detto a Bari. Tre gol subiti in tre partite, quando prima di Perugia la difesa era rimasta imbattuta per cinque match consecutivi, quattro vinti e uno pareggiato.

Tutti numeri che Marino dovrà considerare per riprendere subito la via della vittoria contro un Vicenza che, reduce da un fondamentale successo contro il Pisa in casa, è ancora impelagato più che mai nella lotta per non retrocedere. Trentatré punti per i berici, due lunghezze avanti rispetto al terzetto composto da Cesena, Latina e Brescia. Di queste, due al momento disputerebbero i play out, una retrocederebbe direttamente. Ovvero, al Matusa i veneti non potranno certo essere in vena di regali contro una delle avversarie pur più quotate del campionato.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio: Frosinone in campo con Bardi in porta e una difesa a tre composta dallo sloveno Krajnc, da Terranova e da Ariaudo. A centrocampo, zona centrale occupata da Maiello, Soddimo e Sammarco, mentre sulle fasce dovrebbe ancora essere indisponibile Matteo Ciofani. Giocheranno Fiamozzi a destra e Mazzotta a sinistra, mentre in attacco il tandem Daniel Ciofani-Dionisi sarà confermato. La risposta del Vicenza sarà affidata a Marco Amelia, campione del mondo del 2006 tornato in campo tra i biancorossi, in porta,

Andrea Esposito e il nigeriano Adejo al centro della difesa, mentre un altro eroe di Berlino 2006, Zaccardo, coprirà la fascia destra e D'Elia sarà invece l'esterno mancino della retroguardia. L'austriaco Gucher (ex della partita, proveniente proprio dal Frosinone) e Rizzo a centrocampo copriranno le spalle come playmaker arretrati a Bellomo, Signori e al nigeriano Ebagua. Orlando, espulso per doppia ammonizione contro il Pisa, mancherà poiché squalificato, mentre nel ruolo di unica punta sarà confermato De Luca.

Con il passaggio al 3-5-2 e soprattutto all'utilizzo della difesa a tre, il tecnico del Frosinone, Pasquale Marino, sembrava aver trovato la ricetta giusta per mettere in crisi gli avversari e soprattutto per blindare la retroguardia. Che non è andata malissimo neanche nelle ultime tre partite che hanno regalato ai ciociari solamente due punti: è l'attacco ad aver perso incisività, con Mokulu non integratosi e il duo Ciofani-Dionisi che sta iniziando a pagare la stanchezza. Il 4-2-3-1 di Bisoli nel Vicenza ha riportato finalmente una vittoria dopo dieci giornate di digiuno dai tre punti per i biancorossi. A quattro minuti dalla fine del match contro il Pisa i veneti erano sotto di un gol, hanno rimontato e vinto al novantaquattresimo su rigore scacciando un incubo ma la salvezza è ancora tutta da conquistare.

Nonostante il momento no con tre giornate senza vittoria, i bookmaker puntano sul riscatto del Frosinone, la cui vittoria interna, per gli scommettitori, paga secondo William Hill 1.70 la posta scommessa, mentre il pareggio viene proposto a 3.60 da Eurobet e l'eventuale vittoria esterna vicentina moltiplica per 6.00 la posta scommessa secondo Sky. Per quanto riguarda la diretta tv di Frosinone-Vicenza, diretta dal signor Saia di Palermo, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, si potrà seguire sul canale numero 251 del bouquet satellitare, Sky Calcio 1 HD, per tutti gli abbonati Sky con diretta streaming video disponibile via internet sul sito skygo.sky.it.

