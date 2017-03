INFORTUNIO MEDEL / Inter News: il centrocampista si fa male contro il Torino (oggi, 18 marzo)

INFORTUNIO MEDEL, INTER NEWS,IL CENTROCAMPISTA SI FA MALE CONTRO IL TORINO - Al cinquantasettesimo minuto di Torino-Inter, il centrocampista dei nerazzurri Medel alza bandiera bianca. Il giocatore cileno dopo aver sentito un fastidio muscolare chiede subito la sostituzione a mister Pioli, che al suo posto fa entrare Murillo. Inizialmente per Medel sembrava potesse trattarsi di una semplice botta, ma stando a quanto riferiscono i colleghi di Mediaset Premium, il calciatore interista avrebbe invece accusato un forte dolore al ginocchio operato lo scorso novembre. Una brutta tegola per l'arcigno centrocampista nerazzurro, costretto ad abbandonare il terreno di gicoo in largo anticipo. La partita tra Torino e Inter è ancora in corso, il risultato è fermo sul due a due (in gol Baselli e Acquah per il Torino, Kondogbia e Candreva per l'Inter). Nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti per quanto riguarda l'infortunio di Medel, i tifosi nerazzurri, ovviamente, sperano che non si tratti di nulla di grave.

