Irlanda-Inghilterra/ Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax 6 Nazioni 2017, oggi)

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, QUINTA GIORNATA OGGI SABATO 18 MARZO) – Irlanda Inghilterra, diretta dall'arbitro inglese francese Jerome Garcès, è una partita valida per la quinta e ultima giornata del torneo 6 Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento oggi pomeriggio, sabato 18 marzo, alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) presso l’Aviva Stadium di Dublino. Una gara che sarà l’ultima di tutto il torneo e che non conta per il successo finale, dato che la formazione inglese con i suoi 18 punti in classifica ed otto di vantaggio sulla coppia Irlanda-Francia, si è già aggiudicata matematicamente il trofeo, per la seconda volta in due anni, ma che conta invece moltissimo per una serie di altri motivi che si chiamano "Grand Slam" e "Triple Crown", oltre che per raggiungere le 19 vittorie consecutive.

Ecco dunque che la squadra di Eddie Jones si troverà a giocare 80 minuti di fuoco in terra irlandese perché il "Grand Slam", la vittoria cioè in tutti i cinque incontri del Sei Nazioni, e la "Triple Crown", cioè la vittoria nei tre incontri con le squadre britanniche, sono traguardi che ogni rugbista inglese vuole raggiungere e che nello stesso tempo gli avversari vogliono impedire di raggiungere, vista anche la tradizionale rivalità fra Irlanda e Inghilterra, per motivi che vanno ben oltre lo sport.

La possibilità di vincere l’edizione 2017 del 6 Nazioni per i padroni di casa irlandesi è sfumata nel penultimo turno, con la sconfitta rimediata a Cardiff contro il Galles, che si è imposto sui "verdi" con il punteggio di 22-9, segnando 3 mete, due con North ed una con Roberts, due delle quali trasformate da Halpenny, che ha messo a segno anche un calcio di punizione. Per l’Irlanda invece solo 3 calci di punizione, due di Sexton ed uno trasformato da Jackson. L’Inghilterra, dal canto suo, si è imposta a Twickenham contro la Scozia in una partita in cui è stato tutto facile, con il punteggio finale di 61-21, uno dei più grandi scarti di sempre sia della storia del 6 Nazioni che delle partite tra queste due nazionali.

L’Inghilterra è partita subito forte, arrivando a 20-0 prima che gli scozzesi riuscissero a segnare il loro primo punto, e poi ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 30-7, mettendo già in cassaforte la partita. Come nell’autentico spirito rugbistico, la formazione di Eddie Jones ha continuato a macinare gioco sino alla fine trovandosi sul 47 a 14 a metà del secondo tempo e poi con un vantaggio di 40 punti alla fine, con tre mete messe a segno da Joseph, due da Care, ed una ciascuno da Vunipola e Watson, tutte trasformate da Owen Farrell che ha messo a segno anche quattro calci piazzati finendo con 26 punti personali. Per la Scozia una meta segnata da Gordon Reid e due da Huw Jones, tutte trasformate da Russell.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Irlanda Inghilterra sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

