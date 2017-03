LOTITO PRESIDENTE LEGA B, CANDIDATURA A SORPRESA DEL NUMERO UNO LAZIALE: MA PUÒ FARLO? (OGGI, 18 MARZO 2017) - La notizia è arrivata ieri come un fulmine a ciel "quasi" sereno: dopo le dimissioni di Andrea Abodi, Claudio Lotito si è candidato per essere presidente della Lega B. Un passo importante quello del numero uno della Lazio e co-proprietario della Salernitana, visto da molti come un gesto avventato e fuori luogo. Il diretto interessato fino alle 19:30 di ieri si è limitato ad un no comment:"Non confermo nulla". Ma cos'è successo nell'infuocato consiglio di Lega che precede l'elezione del Presidente del prossimo 25 marzo? Partiamo con ordine, e dunque dalla conferma che Andrea Abodi dopo aver tentato la scalata alla Figc non tornerà sulla decisione di dimettersi da presidente della Lega B. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Abodi ha dichiarato:"Diversi presidenti mi hanno chiesto di ripensarci e di tornare alla guida della Lega B, ma sono una persona libera e coerente e mi sembra opportuno fare un passo indietro e uno a lato per il bene di questa Lega. Non cambio idea". A questo punto ecco il passo avanti di Claudio Lotito. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la reale intenzione del presidente della Lazio sarebbe quella di non venire escluso dai luoghi di potere del calcio italiano. Il 27 marzo, infatti, avrà luogo il Consiglio Federale e l'ambizione di Lotito sarebbe quella di arrivarvi da numero uno della serie cadetta per puntare alla vice-presidenza di Tavecchio, che però pare abbia fatto un'altra scelta. Tra i club più contrari alla discesa in campo di Lotito c'è sicuramente il Frosinone, con il presidente Maurizio Stirpe che ieri si è addirittura dimesso dal Consiglio. Ciò che fa discutere, però, è soprattutto la compatibilità del ruolo: può Lotito, che è co-proprietario della Salernitana, assumere questo incarico? Per far sì che non vi sia un problema di conflitto d'interessi, con ogni probabilità il cognato Mezzaroma rileverà le sue azioni del club, ma in ogni caso le polemiche per la presidenza di B sembrano essere appena cominciate...

