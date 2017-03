Livorno Viterbese/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LIVORNO VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Livorno-Viterbese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo, assistito dai guardalinee Andrea Zingrillo e Veronica Martinelli. Livorno-Viterbese, che si gioca sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il fitto programma dell'undicesima giornata di ritorno, nel girone A del campionato di Lega Pro. Una sfida fra due squadre che lottano per i playoff: il Livorno è al quarto posto in classifica e non vince da quattro partite, dal 3-1 contro l'Olbia di oltre un mese fa. Nel mezzo sono arrivati due pareggi e due sconfitte che hanno fatto scivolare i labronici nella posizione attuale. L'ultima sconfitta in particolare, nel derby toscano d'alta classifica contro l'Arezzo, è stata causato da un gran gol di Davide Moscardelli, che ha lanciato gli aretini in terza posizione. La Viterbese Castrense invece si trova al nono posto a pari punti con la Pro Piacenza, con quattro punti di margine sulla prima inseguitrice, vale a dire la Libertas Lucchese. Nell'ultimo turno i laziali hanno perso una gara che poteva essere decisiva per il prosieguo della stagione e ora devono rimboccarsi le maniche per non perdere ulteriore terreno dalle squadre che precedono.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Il Livorno, guidato dal tecnico Claudio Foscarini, non ha nessun calciatore indisponibile per la gara in oggetto, ma ha tre elementi nella lista dei diffidati che dovranno stare attenti a non beccarsi un cartellino giallo. Stiamo parlando di Alessandro Marchi, Lorenzo Gonnelli e Martino Borghese, tutti con quattro sanzioni disciplinari ciascuno. La formazione sarà quella titolare, ed utilizzerà il modulo di gioco 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Il portiere titolare sarà Mazzoni, mentre in difesa ci saranno Galli e Franco sulle fasce e Gasbarro e Benassi nel mezzo. I tre centrocampisti saranno le mezzali Valiani e Marchi e il mediano Luci e come trequartista giocherà Ferchichi. I due attaccanti di riferimento saranno Maritato e il brasiliano Murilo.

La Viterbese Castrense, allenata da mister Giovanni Cornacchini, utilizzerà invece il modulo 4-3-3, per cercare di sorprendere i toscani con il lavoro degli esterni d'attacco. Non ci saranno assenze dovute a squalifiche o infortuni, ma la lista dei diffidati conta due elementi, Andrea Doninelli e Federico Pacciardi, che sono entrati nella lista dei diffidati con quattro ammonizioni a carico. La formazione titolare vedrà giocare in porta Innarilli, in difesa Miceli, Dierna, i due difensori centrali, Celiento e Varutti, i due terzini. A centrocampo le mezzali saranno Cardore e Cruciani, il mediano Doninelli. Il tridente d'attacco sarà formato da Falcone, da Sandomenico e dalla punta centrale Jallow.

Il Livorno, sia per caratteristiche che grazie alla spinta del pubblico di casa, riuscirà a prendere in mano il pallino del gioco fin dalle fasi iniziali del match. La squadra punta molto sulle triangolazioni fra i due attaccanti e il trequartista, facendo affidamento su un centrocampo molto esperto e solido. La Viterbese Castrense invece punta di più sulla velocità e sulla rapidità dei due esterni, cercando di sorprendere la retroguardia labronica con contropiedi repentini. La sfida potrebbe risolversi con dei calci piazzati, dove il Livorno ha dimostrato di saper colpire spesso e volentieri.

Le quote relative al match racconta che, come era prevedibile, il Livorno è la squadra favorita per la vittoria finale. Il trionfo dei toscani è dato a 1.75 volte l'importo giocato, mentre il risultato di pareggio paga 3.35 volte. Molto alta la quota per la vittoria della Viterbese Castrense, ovvero 4.70. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Livorno-Viterbese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.