Lucchese Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario e risultato live

DIRETTA LUCCHESE PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese-Pro Piacenza sarà diretta dall'arbitro Daniele De Santis; alle ore 16:30 di sabato 18 marzo si gioca per la trentesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Le due squadre sono in lotta per un posto nei playoff di fine stagione. La Lucchese Libertas è stata a lungo nella zona verde, ma al momento è scesa fino all'undicesimo posto in graduatoria dopo una serie horror di sei gare senza vittorie.

Recuperare il terreno perso è ancora possibile, ma servirebbe una vittoria già a partire da questo scontro diretto decisivo. Una vittoria che serve anche alla Pro Piacenza per proseguire l'ottimo momento che sta vivendo. La squadra rossonera è, numeri alla mano, una delle squadre più in forma del girone, assieme ai cugini del Piacenza, alla Giana Erminio e alla Cremonese. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Nel complesso la squadra emiliana ha vinto quattro partite di fila, incuneandosi prepotentemente in zona playoff, superando proprio la Lucchese Libertas e raggiungendo al nono posto la Viterbese. Allo stadio Porta Elisa di Lucca i padroni di casa allenati da mister Giuseppe Galderisi dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo, recuperando un elemento cardine come Angelo Nolè. Il centrocampista aveva saltato l'ultima partita per squalifica, ma rientrerà a disposizione del tecnico.

Tuttavia lo stesso Nolè è inserito nell'elenco dei diffidati, assieme a Nicola Mingazzini, Mirko Bruccini e Gianmarco De Feo. La formazione che scenderà in campo sarà dunque quella tipo, schierata con il modulo 4-4-2, lo stesso dell'ultima sconfitta nel derby toscano contro il Prato. Il portiere titolare sarà Di Masi, mentre in difesa giocheranno Tavanti, Espeche, Dermaku e Capuano. A centrocampo ci saranno sugli esterni Merlonghi e D'Auria e al centro Mingazzini e Bruccini. I due attaccanti saranno Raffini e De Feo, andato in gol nell'incontro precedente.

La Pro Piacenza di mister Fulvio Pea potrà avere tutti gli effettivi a disposizione, e annovera nell'elenco dei diffidati il solo Riccardo Musetti con quattro ammonizioni sul groppone. La formazione sarà dunque quella classica, schierata con il modulo 4-4-2. Il portiere della squadra sarà Fumagalli, che giocherà assieme alla difesa a quattro composta da Calandra e Bianco sulle fasce e Belotti e Sall al centro. I due centrocampisti laterali saranno Aspas e Rossini, i due centrali Barba e Pugliese. In attacco giocheranno Pozzi e Martinez, che dovrebbero prendere il posto di Musetti e Cassani.

La gara vedrà partite molto forte la Libertas Lucchese, visto che la squadra di Galderisi in casa tende sempre a fare la partita. La Pro Piacenza lontano dalle mura amiche tende a non snaturare il proprio gioco corale, ma punta sempre ad imporre un ritmo molto alto al match per far crollare passo passo le certezze degli avversari. Si tratta di due difese abbastanza solide, dunque c'è la possibilità di vedere un match equilibrato e che faticherà a sbloccarsi nelle fasi iniziali di gioco.

Per quanto riguarda le quote scommesse relative alla partita, l'agenzia Intralot dà per favorita la Lucchese Libertas. La vittoria dei padroni di casa permetterebbe di vincere 2.20 volte l'importo giocato, mentre il pareggio ha un valore di 3.05 volte superiore all'importo. Il successo esterno della Pro Piacenza vale 3.35 volte l'importo.

Lucchese-Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.