Lupa Roma Prato/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario e risultato live

DIRETTA LUPA ROMA PRATO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma Prato, che sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru, si gioca sabato 18 marzo alle ore 16:30 e vale per la trentesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. I laziali, che arrivano allo scontro diretto con due punti di vantaggio rispetto agli avversari, sono reduci da due sconfitte consecutive contro Pontedera e Giana Erminio. Una crisi che si allunga se si considerano le quattro sconfitte in cinque incontri, intervallate solo dall'illusorio successo contro la Lucchese, risalente ormai a più di due settimane or sono.

Discorso diverso per il Prato, che sebbene sia penultimo in classifica e molto vicino alla zona retrocessione diretta nelle ultime gare è sembrato più reattivo e desideroso di conquistare la salvezza. I gigliati hanno vinto l'ultima gara in un emozionante derby toscano contro la Lucchese, conquistando il secondo successo nelle ultime quattro partite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Con questi tre punti la squadra ha superato la Racing Club Roma in graduatoria, abbandonando l'ultimo posto, che a fine anno potrebbe significare retrocessione diretta nel primo campionato dilettantistico. In vista di questa gara fondamentale la squadra di casa recupererà il difensore centrale Abel Gigli, che ha scontato due turni di squalifica e potrà tornare a disposizione del tecnico David Di Michele.

Nell'elenco dei diffidati ci sono, oltre allo stesso Abel Gigli, Matteo Cavagna, Francesco Mazzarani e Alessandro Celli, che dovranno prestare attenzione a non essere ammoniti per non essere squalificati per il match successivo. La squadra capitolina scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Il portiere sarà Bremec, sostenuto dai quattro difensori Antonelli, Rosato, Cafiero e Celli. A centrocampo giocheranno Cavagna, Corvesi e Baldassin, mentre il trequartista sarà Garufi. I due attaccanti centrali infine saranno Iadaresta e Fofana.

Dovrebbe svuotarsi l'infermeria del Prato, che fino alla scorsa giornata ha dovuto rinunciare ad Antonio Romano, Fabio Catacchini e Davide Carcuro, fermati dai rispettivi infortuni. In lista diffidati compare il solo Luca Checchin. La squadra schierata da mister Francesco Monaco utilizzerà il modulo 4-4-2, schierando fra i pali l'estremo difensore Melgrati. I quattro difensori saranno Ghidotti, Marzorati, Martinelli e Tomi. A centrocampo sulle fasce ci saranno Di Molfetta e Piscitella, al centro Gargiulo e Checchin. I due uomini d'attacco saranno Tavano e Moncini, entrambi a segno nell'ultima vittoria contro la Lucchese Libertas.

Il Prato arriva da favorito a questa sfida, nonostante il leggero ritardo in classifica. I toscani hanno il vento a favore dopo gli ultimi risultati positivi, mentre la Lupa Roma è apparsa sfiduciata dopo le ultime sconfitte. Servirà una reazione d'orgoglio da parte della squadra di David Di Michele, che non vuole retrocedere dopo la salvezza conquistata ai playout nella scorsa stagione. Il Prato proverà il sorpasso cercando di agire in contropiede senza esporsi troppo.

I padroni di casa sono favoriti seconda l'agenzia di scommesse Intralot, che ha deciso per una quota pari a 2.20 volte l'importo. Il risultato di parità alla fine del match è valutato 3.05, mentre il successo esterno della compagine toscana paga 3.35 volte.

Lupa Roma Prato non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.