Milan Genoa/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

MILAN GENOA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan Genoa è l’anticipo del sabato sera nella ventinovesima giornata della Serie A 2016-2017. Alle ore 20:45 del 18 marzo le due squadre si affrontano in una partita che ormai ha senso soltanto per il Milan, impegnato nella corsa all’Europa (deve ancora recuperare una posizione e punta il terzetto composto da Lazio, Inter e Atalanta). Il Genoa è sostanzialmente salvo: per il Grifone un campionato non secondo le aspettative, con pochi alti e tanti bassi, ma visto il ritmo delle ultime tre la permanenza in Serie A è garantita da tempo e ora si proverà a prendersi qualche soddisfazione negli ultimi turni. Vincere a San Siro sarebbe ovviamente una di queste; in attesa allora del calcio d’inizio della partita andiamo subito a vedere su quali giocatori i due allenatori potrebbero puntare, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Genoa.

MILAN GENOA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Milan Genoa valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Milan (segno 1) vale 1,65, il pareggio (segno X) è quotato 3,75 mentre la vittoria del Genoa (segno 2) vi permetterà di vincere 5,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Le scelte per Vincenzo Montella sono ridotte all’osso: per questa partita il Milan deve fare a meno di ben sette giocatori, cui potrebbe aggiungersene un ottavo. Lapadula infatti non è al meglio: i rossoneri rischiano di non avere nessun attaccante di ruolo a disposizione. Fuori tutto il tridente titolare, l’assenza di Lapadula costringerebbe Montella a ridisegnare tutto l’attacco, schierando Deulofeu da punta centrale con Ocampos spostato sulla corsia sinistra e Honda, che di fatto è finito ai margini della rotazione, in campo dal primo minuto come esterno destro. A centrocampo è squalificato José Sosa: torna titolare Locatelli, con Pasalic che dovrebbe essere una delle due mezzali e un ballottaggio aperto tra Bertolacci e Kucka, entrambi ex della partita. Decimata anche la difesa: De Sciglio e Vangioni sono gli unici due terzini disponibili e dunque saranno loro ad andare in campo, al centro dello schieramento spazio invece a Paletta con uno tra Cristian Zapata e Gustavo Gomez ad affiancarlo, al momento il colombiano è nettamente favorito.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Se il Milan piange, il Genoa non sta molto meglio: gli infortunati di lungo corso non recuperano e in più Andrea Mandorlini deve fare i conti con la squalifica di Nicolas Burdisso. Senza il suo leader difensivo il Grifone sarà schierato con Gentiletti in posizione centrale, confermando Izzo e Munoz ai suoi lati e Lamanna in porta; a centrocampo i due esterni, Lazovic e Diego Laxalt, non hanno grandi rivali e dovrebbero essere titolari senza sorprese, diversa la situazione in mezzo al campo dove Hiljemark sembra sicuro di una maglia, non così Cataldi che si gioca il posto di regista con Cofie. Anche Ntcham potrebbe non partire dal primo minuto: ad insidiargli il posto è Luca Rigoni, diciamo dunque che Mandorlini può contare su tante alternative nel reparto mediano e dunque potrebbe garantire freschezza e gamba per tutta la partita. Per quanto riguarda il reparto offensivo, si continua con l’esperimento delle due punte: Giovanni Simeone ha bisogno di ritrovare il gol, una mano gliela può dare Pinilla che solitamente si esalta contro le grandi e potrebbe risultare decisivo anche a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 De Sciglio, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 21 Vangioni; 91 Bertolacci, 73 M. Locatelli, 80 Pasalic; 11 Ocampos, 9 Lapadula, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 33 Kucka, 14 Mati Fernandez, 10 Honda

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: A. Romagnoli, J. Sosa, Bacca

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura, Suso

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 3 Gentiletti, 24 Munoz; 22 Lazovic, 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 10 Ntcham, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 51 Pinilla

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 30 L. Rigoni, 2 Edenilson, 4 Cofie, 16 A. Beghetto, 28 Brivio, 32 L. Morosini, 27 Pandev, 11 Palladino, 17 Taarabt

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Perin, Orban, Miguel Veloso, Ninkovic

