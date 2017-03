Olbia Como/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA OLBIA COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia Como sarà diretta dall’arbitro Vittorio Di Gioia, assistito dai guardalinee Pasquale Capaldo e Pasquale Alessandro Netti. Olbia-Como, che si gioca sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il fitto programma dell'undicesima giornata di ritorno, nel girone A del campionato di Lega Pro. Il match in programma allo stadio Bruno Nespoli metterà due squadre con due condizioni di classifica differenti. I padroni di casa, dopo essere stati anche in lotta per un posto nei playoff, sono precipitati in maniera vertiginosa verso le zone meno nobili della graduatoria. La squadra sarda è al quindicesimo posto in classifica, a soli due punti dalla zona playout, ma soprattutto è reduce da sette sconfitte consecutive. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

L'ultima vittoria risale al 22 gennaio, quasi due mesi fa e il periodo senza racimolare nemmeno un punto è diventato fin troppo lungo. La squadra è intenzionata a rompere questo digiuno incredibilmente prolungato, ma il Como non sarà senz'altro d'accordo. I lombardi sono fra le pretendenti ai playoff, e dovrebbero riuscire a raggiungere l'obiettivo senza troppi problemi visti i sette punti di vantaggio rispetto all'undicesimo posto occupato dalla Lucchese Libertas.



L'Olbia verrà messo in campo dal tecnico Simone Tiribocchi con il modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo, ma dovrà rinunciare ancora una volta al fantasista Andrea Cossu. Il giocatore di maggior estro della compagine isolana sta ancora scontando una giornata di squalifica rimediata dopo un'espulsione diretta. Non ci sarà nemmeno il terzino Danilo Quaranta, che era finito in diffida, e con un ulteriore cartellino giallo è stato appiedato dal giudice sportivo per il prossimo turno. Pr il resto la formazione sarà quella tipo, con in porta l'estremo difensore Ricci. I difensori saranno i terzini Pinna e Cotali e i due centrali Dametto e Riehle. A centrocampo ci saranno Pisano, Feola e Geroni, mentre sulla trequarti agirà Piredda. I due attaccanti della squadra saranno Kouko e Ragatzu.

Il Como di mister Fabio Gallo adotterà invece un duttile 5-3-2, capace di trasformarsi e adattarsi in moduli più offensivi a seconda delle esigenze del caso. La squadra non dovrà rinunciare a nessuno per squalifica o infortunio, e il solo terzino destro Andrea Marconi dovrà stare attento a non farsi ammonire, visto che è nell'elenco dei diffidati con nove cartellini gialli in totali rimediati. La squadra titolare sarà formata dal portiere Zanotti, dai difensori Marconi, Briganti, Fissore, Nossa e Sperotto e dai centrocampisti Fietta, Pessina e Di Quinzio. I due attaccanti centrali saranno il bomber Chinellato e Bertani.

Le due formazioni elencate ci fanno capire che, almeno nelle fasi iniziali dell'incontro, sarà l'Olbia a fare la gara, mentre il Como sarà più preoccupato a non subire gol piuttosto che a farlo. I sardi avranno meno colpi di genio vista l'assenza di Cossu, ma proveranno comunque a giocare sugli attaccanti, in particolare su Ragatzu, che ha già dimostrato di avere le doti per giocare anche a livelli più importanti. Il Como potrebbe cambiare schieramento nella ripresa, per cercare di creare scompiglio nella difesa sarda.

Per concludere quest'analisi pre-partita è fondamentale osservare le quote classiche per le scommesse. La vittoria dell'Olbia viene data da Intralot a 3.15, il pareggio paga 3.05 volte, mentre la vittoria esterna del Como ha una quota pari a 2.30 volte. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Olbia Como sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

