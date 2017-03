PAGELLE / Milan-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Milan-Genoa, partita valida per la 29^ giornata di Serie A 2016-2017, all'intervallo i rossoneri sono avanti per 1 a 0 grazie al gol di Mati Fernandez (7) che grazie all'assist di Lapadula (6,5) batte Lamanna (6) e porta avanti la formazione di Montella che è riuscita a incanalare sui binari giusti una gara che stava diventando piuttosto bloccata. Buon primo terzo di gara da parte degli ospiti con Taarabt (6,5) che in almeno un paio di occasioni ha costretto Donnarumma (6) a intervenire. Da segnalare l'infortunio a inizio gara di Bertolacci (s.v.) che ha dovuto lasciare subito il campo per un problema al quadricipite della gamba destra dopo un contrasto ruvido con Hiljemark (6), Locatelli (6,5) entra al suo posto sfiorando immediatamente il gol, mentre sullo 0-0 c'è da registrare il salvataggio sulla linea di Izzo (7) in seguito all'uscita di Lamanna su Ocampos (5,5) lanciato a rete. Bene anche Deulofeu (6,5) che a ogni accelerazione mette sempre alle corde i difensori del Genoa, in particolare Laxalt (6) che sta facendo tanta fatica a contenerlo. VOTO MILAN 6,5 - Sblocca la contesa grazie alla combinazione tra Lapadula e Mati Fernandez che eludono la marcatura dei difensori avversari per trovare la via del gol. MIGLIORE MILAN: MATI FERNANDEZ 7 - Finora il cileno aveva avuto pochissime chance per mettersi in evidenza e stasera sta sfruttando al meglio l'occasione che Montella gli ha concesso. PEGGIORE MILAN: OCAMPOS 5,5 - Un paio di sbavature e imperfezioni che impediscono all'argentino di concludere le azioni avviate dai suoi compagni. VOTO GENOA 5,5 - Gli uomini di Mandorlini disputano una buona prima mezz'ora ma dopo il gol accusano il colpo e non riescono a reagire. MIGLIORE GENOA: IZZO 7 - Con un salvataggio sulla linea evita lo 0-1 ai suoi (prima del gol di Mati Fernandez), sempre molto attento sulla fascia destra. PEGGIORE GENOA: SIMEONE 5 - Finora ha giocato male tutti i palloni che ha toccato. (Stefano Belli)

