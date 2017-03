Pagelle/ Scozia Italia: i voti della partita (Rugby Sei Nazioni 2017, 5^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SCOZIA ITALIA, I VOTI DELLA PARTITA (RBS SEI NAZIONI 2017, QUINTA GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo di Scozia Italia, le pagelle con i giudizi di entrambe le squadre fino a questo momento. Al termine della prima frazione di gioco, le formazioni di Scozia ed Italia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 15 a 0. I padroni di casa attaccano con veemenza nei minuti iniziali dell'incontro riuscendo a portarsi in vantaggio al 5' su calcio di punizione dalla distanza con Hogg. Gli azzurri però non si lasciano abbattere e prendono lentamente le misure agli avversari costringendoli a diversi interventi irregolari ma Canna è impreciso da posizione più che favorevole al 21' per poi ripetersi negativamente al 32' ed al 40'+4'. Intanto, la Scozia era riuscita a trovare la meta con Russell al 28', trasformata dallo stesso un minuto più tardi, seguita da quella del neo entrato Scott al 38', inserito per l'infortunato Jones, a cui però Russell non riesce ad aggiungere i 2 punti della trasformazione.

VOTO SCOZIA (PRIMO TEMPO): 7 Concede troppi calci di punizione all'Italia pur soffrendo poco e centrando l'obiettivo una volta a ridosso della linea di meta. VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 5,5 Dopo un inizio incerto la squadra sembra risollevarsi lentamente ma i mancati punti da fermo e le fiammate degli avversari annullano gli azzurri. (Alessandro Rinoldi)

