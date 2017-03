Pagelle/ Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo)

PAGELLE TORINO INTER FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 29^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle con i voti sui primi 45 minuti di Torino-Inter, che ha chiuso il primo tempo sul parziale di 1-1. Decidono i gol di Kondogbia e Baselli. Sinisa Mihajlovic schiera i granata con il 4-3-3. Hart in porta, linea difensiva composta da Zappacosta, Rossettini, Moretti e il rientrante Molinaro. A centrocampo Baselli, Lukic e Acquah mentre in avanti ci sono Iturbe, Belotti e Adem Ljajic. L’Inter replica con il 4-2-3-1. Tra i pali Handanovic, difeso da D’Ambrosio, Medel, Miranda e Ansaldi. In mediana spazio a Kondogbia e Gagliardini mentre in zona offensiva Candreva, Banega e Perisic si schierano a supporto di Icardi, unica punta. Arbitro dell’incontro il signor Banti, iscritto alla sezione AIA di Livorno. Dobosz e Fiorito gli assistenti, Di Fiore il quarto uomo mentre i due addizionali di porta sono Rocchi e Mariani. Inizialmente è il Toro ad aggredire. Zappacosta cerca Belotti ma Miranda ferma tutto. Poco dopo è Iturbe ad avviare l'azione. Discesa in diagonale e filtrante per l'inserimento di Baselli. Handanovic sfrutta la copertura di Medel e la fa sua. L'Inter reagisce schiacciando gli avversari nella propria area. Icardi aggancia in area e ci prova ma trova la ribatutta di Rossettini. L'azione prosegue, Gagliardini serve Perisic che incrocia ma Hart risponde presente. Poco dopo Gagliardini ha l'occasione giusta per sbloccarla. Candreva si accentra e prova il tiro. Rossettini ribatte e l'ex Atalanta da posizione ravvicinata svirgola sparando alto. Al nono Icardi trova il gol ma l'arbitro giustamente annulla per posizione di off-side. L'Inter prosegue con fiducia dopo i primi minuti.

Da corner Gagliardini stacca di testa sul primo palo ma la alza troppo. I granata provano a fermare la manovra interista mettendo in campo il consueto tamburo offensivo. Belotti si scatena in area, soffia palla a Medel e sgancia la bomba. La palla esce di poco sulla destra di Handanovic. L'arbitro ferma comunque tutto per un fallo di mano dell'ex Palermo. La squadra di Pioli risponde subito. Cross dalla sinistra di Perisic, Hart anzichè bloccare palla si tuffa e respinge con i pugni e D'Ambrosio calcia al volo sfiorando il gol. La partita continua a proporre un ritmo molto alto con le due squadre che non riescono a gestire palla con pazienza. Pioli per questo motivo si arrabbia un pò, chiedendo ai suoi maggior precisione nei passaggi. Il Toro intanto si rivede in zona offensiva. Ljajic dalla sinistra tocca per Baselli che dai 30 metri calcia con forza mandando la palla fuori non di molto. Al 27esimo arriva però il gol degli ospiti. Kondogbia riceve sulla destra, supera un paio di avversari con forza e calcia dal cuore dell'area. Hart non trattiene e la palla rotola in rete. Il francese va esultare nei pressi della panchina improvvisando un balletto con Gabigol. Il Toro prova a reagire. Ljajic dalla sinistra trova lo spazio per il tiro ma D'Ambrosio lo mura concedendo un calcio d'angolo. Dalla bandierina calcia lo stesso Ljajic. Cross per Moretti che spizzica trovando Baselli tutto solo al centro dell'area, grazie all'errore di Perisic. Per l'ex Atalanta è un gioco da ragazzi insaccare di testa con facilità. Pareggio Toro dopo appena 5 minuti. Poco dopo i granata hanno un'altra ottima occasione. D'Ambrosio cambia versante ma sbaglia tutto avviando il contropiede avversario. Candreva salva tutto, concedendo un altro corner, questa volta non sfruttato. Nella fase finale del primo tempo il gioco si concentra a centrocampo. Il ritmo resta elevato ma a farla da padrone sono errori e falli. Banti mantiene in pugno la gara dirigendo con uniformità. L'arbitro livornese non concede recupero. Si va a riposo sul parziale di 1-1.

MIGLIORE IN CAMPO 1T TORINO: BASELLI 7 - PEGGIORE IN CAMPO 1T TORINO: HART 5 - MIGLIORE IN CAMPO 1T INTER: KONDOGBIA 7 - PEGGIORE IN CAMPO 1T INTER: PERISIC 5 (Francesco Davide Zaza – twitter@francescodzaza)

