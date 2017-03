Piacenza Carrarese/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PIACENZA CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza Carrarese sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione di Fermo, assistito dai guardalinee Valerio Vecchi e Fernando Cantafio entrambi da Lamezia Terme. Piacenza-Carrarese, in programma sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma dell'undicesima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Lega Pro.

Un'occasione importante per salire ancora in classifica per quella che al momento è la formazione più in forma del raggruppamento: il Piacenza infatti dopo le vittorie contro Cremonese, Olbia, Pistoiese e Tuttocuoio, nel match casalingo contro il Siena ha infilato la quinta vittoria consecutiva, striscia che al momento nessuna altra squadra del girone riesce a tenere aperta. Per gli emiliani sesto posto mantenuto e qualificazione ai play off di fine stagione sempre più vicina, con la concreta possibilità di attaccare la quinta piazza al momento occupata dal Giana Erminio, a tre lunghezze di distanza.

Sta invece lottando per la salvezza diretta da ottenere senza passare dai play out la Carrarese, che dopo tre sconfitte consecutive contro Tuttocuoio, Pro Piacenza e Renate ha sprigionato tutto il suo potenziale in casa contro il Racing Roma, travolto da ben sei reti con doppiette di Miracoli e Floriano. I toscani hanno avvicinato ulteriormente l'Olbia, ora lontana solo due punti, e vedono di nuovo concreta la possibilità di guadagnarsi la permanenza tra i professionisti senza passare dagli spareggi.

Allo stadio Garilli sono previste le seguenti formazioni: Piacenza schierato con una difesa a tre composta da Sciacca, Silva e Pergreffi davanti all'estremo difensore Miori. Il francese Taugourdeau, grande protagonista del match contro il Siena con una doppietta realizzata, giocherà al centro della linea mediana al fianco di Hraiech e di Matteassi, mentre Di Cecco sulla fascia destra e Masullo sulla fascia sinistra giocheranno sulle corsie laterali. In attacco conferma per Nobile, anche lui a segno contro i senesi, al fianco di Romero. Risponderà la Carrarese con Lagormarsini portiere alle spalle dei due difensori centrali Massoni e Gentili, mentre Rampi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Foglio in posizione di terzino sinistro. Bastoni, Rosaia e Galloppa comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Finocchio, Floriano e Miracoli saranno confermati nel tridente offensivo.

Sembra ormai un orologio perfettamente sincronizzato il 3-5-2 del Piacenza allenato da Arnaldo Franzini. Dopo le due sconfitte esterne consecutive contro Viterbese ed Alessandria, gli emiliani hanno letteralmente cambiato passo, trovando ben quattordici gol realizzate nelle successive cinque partite disputate, come detto tutte vinte, impermeabilizzando nel contempo la difesa capace di incassare solamente due reti. Dopo le dimissioni di Danesi e la sconfitta contro il Renate, la Carrarese del nuovo tecnico Aldo Firicano è stata addirittura straripante contro il Racing Roma. La squadra sembra essersi ritrovata, anche se il potenziale offensivo si era già visto in occasioni sporadiche, come nello spettacolare tre a tre sul campo della Cremonese.

I pronostici delle principali agenzie di scommesse favoriscono nettamente il Piacenza. Su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria biancorossa abbassata a 1,75, poi il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il successo esterno della Carrarese a quota 4,60. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

