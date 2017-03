Pisa Latina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PISA LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Pisa Latina, che sarà diretta dall'arbitro Marinelli, si gioca per la trentunesima giornata della Serie B 2016-2017: squadre in campo sabato 18 marzo alle ore 15. Dopo la sconfitta subita sul campo del Vicenza, che ha interrotto un ruolino di marcia positivo che durava da 4 giornate, i toscani allenati da Rino Gattuso sono stati riagganciati dalla zona calda, ed ora la quintultima posizione dista soltanto una lunghezza.

Con 32 punti in classifica ed una penalizzazione in arrivo per le note vicissitudini societarie, il Pisa dovrà dare tutto in queste ultime 11 giornate di campionato per conquistare l'obiettivo salvezza che ad inizio stagione pareva impresa impossibile. Gattuso sa di poter contare su una rosa di professionisti dimostratisi all'altezza anche nei momenti più complicati, così come sa della presenza di squadre con cui giocarsela alla pari quantomeno per ottenere un posto nei play-out. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Facendo due calcoli, infatti, con il fallimento del Latina ormai prossimo e con la situazione quasi compromessa di Trapani e Ternana, non dovrebbe essere impossibile riuscire ad evitare la retrocessione diretta. La sconfitta nello scontro diretto contro il Vicenza, che ha permesso ai veneti di superare proprio i toscani in classifica, è l'unica nota stonata di questa situazione che altrimenti sarebbe stata del tutto sotto controllo.

Difficile, invece, la situazione in casa Latina, dove alle difficoltà tecniche dovute ad una rosa non dimostratasi all'altezza delle aspettative si sono aggiunti i problemi societari che erano nell'aria già da un bel po' di tempo. Alla società è stato concesso l'esercizio provvisorio e gli sono stati affidati due curatori fallimentari con lo scopo di ricercare acquirenti nella prossima vendita all'asta e con lo scopo di non disperdere il patrimonio sportivo messo in piedi dal club.

Si è dunque evitato lo smembramento del club che avrebbe praticamente cancellato una squadra da qui fino al termine della stagione, ma non si è potuto fare miracoli e risanare le evidenti difficoltà della squadra. I pontini, battuti dal Carpi nell'ultima giornata disputata, hanno ancora alla portata l'obiettivo salvezza, ma bisognerà attendere le sentenze della giustizia sportiva prima di cantare vittoria.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Pisa scenderà in campo con un 4-3-3 con Ujkani in porta, Longhi, Del Fabro, Milanovic e Birindelli in difesa. A centrocampo ci saranno Di Tacchio, Verna ed uno fra Lazzari e Angiulli ad occupare il lato centro-sinistro della mediana. In attacco conferme in arrivo per Gatto e Masucci nel ruolo di esterni, mentre al centro del reparto Manaj dovrebbe recuperare una maglia da titolare.

Dall'altra parte, il Latina di mister Vivarini scende un campo con un 3-4-3 con Pinsoglio fra i pali, Garcia, Brosco e Dellafiore in difesa. A centrocampo Rocca e Bruscagin dovrebbero giocare nel ruolo di esterni, lasciando a de Vitis e Bandinelli lo spazio al centro del campo. In attacco Corvia dovrebbe riavere la maglia da titolare al centro con Roberto Insigne da un lato e Buonaiuto dall'altro, con la possibilità di inversioni a gara in corso come spesso fatto vedere dal tecnico pontino.

Nonostante la posizione di classifica, il Pisa di Gattuso è la miglior difesa del campionato con solo 20 gol subiti in 30 giornate. Sono numeri importanti, che rispecchiano le caratteristiche di una squadra che ha incarnato lo spirito del proprio allenatore e ne ricorda il modo di giocare in campo. Ma, come ha tenuto a precisare lo stesso Gattuso, la sua non è una squadra che tende a fare catenacci.

A fare da contraltare ai numeri sulla difesa, infatti, ci sono quelli disastrosi sull'attacco, il peggiore del torneo con 17 gol, che ovviamente spiegano anche la posizione di classifica della formazione toscana. La società ha cercato di apportare rinforzi durante la campagna trasferimenti per rimpolpare l'attacco, ma gli effetti non sono stato così evidenti, nonostante la squadra giochi sempre con il tridente.

Dall'altra parte, invece, il Latina di Vivarini è una formazione che mantiene un buon equilibrio nella differenza reti, ma che non riesce ad avere un'identità precisa e che soprattutto non sembra possedere la forza mentale giusta per chiudere le gare. Brosco, un difensore, è il secondo miglior marcatore con 4 gol realizzati, e questo dato è significativo per comprendere la difficoltà a fare gioco dei pontini.

Pisa favorito dinanzi alle mura amiche per la vittoria di questa gara; il segno 1 è quotato dall'agenzia di scommesse Snai SNAI a 2,00, mentre il segno X che identifica il pareggio è quotato 3,00. Il segno 2 è quotato 4,50.

Pisa Latina, come tutte le partite di Serie B, è un'esclusiva in diretta tv della pay tv del satellite: appuntamento sui canali Sky Sport Mix e Sky Calcio 8, con la possibilità per tutti gli abbonati di attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Sul canale Sky Sport 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

