Pistoiese Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PISTOIESE CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese Cremonese sarà diretta dall’arbitro Daniel Amabile della sezione di Vicenza, assistito dai guardalinee Flavio Zancanaro di Treviso e Davide Marcolin di Schio. La partita, valida per la giornata numero 30 del campionato di Lega Pro (girone A), si gioca allo stadio Marcello Melani di Pistoia nel pomeriggio di sabato 18 marzo 2017: calcio d’inizio alle ore 16:30. Un match in cui i grigiorossi non potranno permettersi frenate, dopo una serie importantissima di quattro vittorie consecutive, con gli scontri diretti d'alta classifica vinti contro Alessandria ed Arezzo ed i tre punti ottenuti nella trasferta di Olbia e nel match interno contro il Tuttocuoio. Per riuscire a coronare il sogno della promozione diretta in Serie B sarà necessario però superare i propri limiti, considerando che l'Alessandria in vetta non molla dopo un campionato condotto in testa sin dalla prima giornata, e mantiene quattro punti di vantaggio sui lombardi. Il compito per la Cremonese non sarà semplice contro un Pistoiese reduce da un ko di misura sul campo del Como e da un solo punto raccolto nelle ultime tre partite disputate in campionato, quello relativo al match casalingo contro l'Alessandria capolista.

Segno che gli orange riescono a produrre prestazioni di spessore anche contro le grandi, e la Cremonese dovrà sicuramente tenere presente la performance di quindici giorni fa contro i grigi da parte dei toscani. La situazione di classifica vede però la Pistoiese non ancora sicura della salvezza, con soli quattro punti di vantaggio per gli arancioni toscani sulla Carrarese quintultima e dunque sulla zona play out. Servirà intensificare un rapporto con la vittoria che per la Pistoiese in campionato è arrivata solo due volte nelle ultime undici partite disputate.

Gianluca Atzori è arrivato sulla panchina della Pistoiese all’inizio di marzo, schierando la squadra con un 3-5-2 risultato coriaceo e solidissimo nel debutto contro l'Alessandria, ma sterile e costretto ad incassare il primo ko della stagione nella trasferta di Como. 4-3-1-2 confermato per la Cremonese di Tesser che nella rotonda vittoria interna contro il Tuttocuoio ha dimostrato di attraversare un momento brillante e di grande solidità: da anni i grigiorossi cercano il salto in Serie B e l'occasione potrebbe essere quella giusta, anche se l'Alessandria potrebbe rammaricarsi, in caso di rimonta lombarda, di aver gettato alle ortiche un campionato che a inizio girone di ritorno pareva già vinto.

Vediamo di seguito le probabili formazioni di Pistoiese-Cremonese. Arancioni in campo con Feola in porta alle spalle di Priola, Colombini e del brasiliano Neuton, titolari nella linea difensiva a tre. Toccherà ad Hamlili, Benedetti e Minotti presidiare la zona centrale di centrocampo, mentre Bellazzini coprirà la fascia destra e Sammartino la fascia sinistra. In attacco confermato il duo offensivo Rovini-Colombo. Risponderà la Cremonese con Lucchini e Marconi difensori centrali davanti all'estremo difensore Galli. Salviato sarà impiegato in posizione di terzino destro e Ferretti in posizione di terzino destro, mentre i tre di centrocampo saranno Scarsella, Belingheri e Pesce. Maiorino come trequartista ispirerà la manovra offensiva del tandem Stanco-Brighenti.

I favori del pronostico sono per la Cremonese, il cui successo esterno al Melani (segno 2 in schedina) viene quotato da snai.it a 2,05. L'opzione 1 per la vittoria casalinga della Pistoiese vale invece 3,50, mentre il segno X per il pareggio corrisponde a quota 3,20. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pistoiese Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

