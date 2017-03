Pro Vercelli Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PRO VERCELLI-VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B, OGGI 18 MARZO) - Pro Vercelli-Verona, diretta dall'arbitro Daniele Minelli della sezione di Varese, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una partita da vivere sul filo del rasoio nel programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I piemontesi, su una scia di una mini-serie positiva di quattro partite in cui sono riusciti ad ottenere due vittorie e due pareggi, si sono portati a più due dalla zona play out, anche se la salvezza sembra ancora tutta da conquistare. Sarà difficile per loro ospitare proprio in questo momento delicato della stagione gli scaligeri, che visto come era iniziato il campionato, speravano decisamente di trovarsi ad un altro punto, più avanti nella corsa al ritorno immediato in Serie A.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

Dopo il momento pià difficile della stagione coinciso con la sconfitta di Frosinone che per la prima volta aveva sbalzato la squadra di Pecchia fuori dai primi due posti e dalla zona promozione diretta, sono arrivate le importantissime vittorie contro Ternana e Brescia che hanno riportato in quota i gialloblu. I quali hanno sciupato però un'enorme occasione lunedì scorso nel posticipo, pareggiato zero a zero in casa contro l'Ascoli, sprecando anche un rigore con Romulo. Secondo a braccetto col Frosinone, a due punti dalla Spal capolista, allo stadio Silvio Piola il Verona dovrà lanciare un segnale contro una Pro Vercelli che nelle ultime settimane si è dimostrata però estremamente solida, vincendo un fondamentale scontro salvezza sul campo della Ternana e poi pareggiando nel derby contro un Novara che arrivava all'appuntamento lanciato da quattro vittorie consecutive.

Le probabili formazioni del match. La Pro Vercelli schiererà Provedel in porta, l'ivoriano Konate nella difesa a tre al fianco di Luperto e di Bani, mentre Germano sulla fascia destra e Mammarella sulla fascia sinistra saranno gli esterni di centrocampo. Sulla linea mediana i centrali saranno Vives, Emmanuello e il ghanese Evans Osei, mentre mancherà Palazzi espulso per doppia ammonizione, e dunque squalificato, nella trasferta di Novara. In attacco, confermato il tandem Bianchi-Aramu.

Risponderà l'Hellas Verona con il brasiliano Nicolas alle spalle della difesa a quattro con Ferrari impiegato come terzino destro, il francese Souprayen impiegato come terzino sinistro, mentre Antonio Caracciolo e Bianchetti saranno i due centrali. Fossari, l'argentino Franco Zuculini e Romulo comporranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo tornerà Pazzini al fianco dell'altro brasiliano Bessa e di Siligardi.

3-5-2 confermato per la Pro Vercelli di Moreno Longo, che dopo una crisi a cavallo della sosta invernale piuttosto marcata, che aveva fatto anche traballare la panchina del tecnico, sta riuscendo a giocare in maniera brillante per la salvezza, anche se curiosamente la vittoria in casa nel 2017 non è ancora mai arrivata. La Pro è reduce da due vittorie consecutive e un pareggio in trasferta, contro Cesena, Ternana e Novara, ma tra le mura amiche non vince dal 30 dicembre scorso, nel match contro il Frosinone. Il 4-3-3 di Pecchia continua invece a mostrare un Verona sofferente in attacco soprattutto quando il capocannoniere del campionato, Pazzini, è costretto a dare forfait come nell'ultimo match contro l'Ascoli. Il Verona ha ormai rinunciato al potenziale ruolo di dominatrice della Serie B e proverà a far valere la sua maggiore esperienza per spuntarla nella lotta a tre per due posti in A con il Frosinone e la Spal attualmente capolista.

Hellas Verona comunque favorito dalle agenzie di scommesse nonostante il fattore campo avverso, con la squadra di Pecchia considerata tecnicamente superiore al di là della fame di punti salvezza di quella di Longo. Snai propone a 2.25 la quota per la vittoria esterna, mentre William Hill fissa a 3.10 la quota del pareggio e Paddy Power propone a 3.60 l'eventuale successo interno piemontese. Diretta tv per Pro Vercelli-Verona, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, collegandosi con un abbonamento Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video per tutti coloro che si collegheranno via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.