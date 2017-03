Probabili formazioni/ Atalanta Pescara: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta Pescara si gioca domenica 19 marzo alle ore 15, e vale per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. All’Atleti Azzurri d’Italia la Dea ha un solo obiettivo: ripartire dopo aver subito una pesantissima sconfitta sul campo dell’Inter, che le ha anche fatto perdere il quinto posto in classifica. Gian Piero Gasperini è stato chiaro circa le possibilità di Europa della squadra; per questo serve una vittoria contro un Pescara che dopo il 5-0 al Genoa ha sempre perso, e si trova sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. In attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo domenica pomeriggio, andiamo a studiare meglio quali scelte i due allenatori potrebbero operare per questa partita di Bergamo, analizzando nel dettaglio la composizione delle probabili formazioni di Atalanta Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Kurtic è squalificato, Andrea Masiello torna dopo il turno di stop: queste le due novità di formazione per l’Atalanta rispetto a domenica scorsa. Gasperini insiste con la solita squadra, e fa bene perchè sono stati questi giocatori a traghettare la Dea in zona europa. A prendere il posto di Kurtic sarà Cristante; l’ex di Milan e Benfica potrebbe sistemarsi in linea con i centrocampisti - confermati ovviamente Kessie e Freuler - creando dunque un 3-5-2 classico. A rotazione uno dei tre andrà a supportare l’azione di Petagna e Alejandro Gomez, probabilmente Kessie che, forse, tra i tre, è quello con maggiori caratteristiche da trequartista e potrà anche mettere pressione al portatore di palla avversario. Sulle corsie laterali giocano come sempre Andrea Conti e Spinazzola; il secondo dovrebbe tornare alla Juventus nella prossima stagione, indice del campionato straordinario che sta disputando. Per il bianconero Caldara, che guiderà il reparto arretrato a protezione di Berisha, dovrà aspettare il 2018; Masiello giocherà sul centrosinistra con Rafa Toloi dall’altra parte del campo, dunque torna in panchina Zukanovic che, come tutti i compagni, ha vissuto a San Siro un pomeriggio da incubo da lasciarsi alle spalle quanto prima.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Un cambio forzato per Zdenek Zeman, che non avrà a disposizione lo squalificato Bruno; out anche Stendardo, mentre ritorna Bahebeck che dovrebbe accomodarsi in panchina visto che il favorito per giocare come attaccante centrale è ancora Cerri. A proposito del tridente, Caprari prova a stringere i denti per recuperare dal problema al polpaccio che gli ha fatto saltare l’ultima partita, ma dovrebbe comunque andare in panchina con Mitrita ancora titolare. Confermato Benali come esterno di destra, a centrocampo dovrebbero rimanere fisse le due mezzali con Ledian Memushaj da una parte e Verre dall’altra, mentre a fare filtro e impostare davanti alla difesa dovrebbe esserci Brugman, il giocatore che ha le caratteristiche migliori per sostituire Bruno. In difesa Cesare Bovo dovrebbe avere una maglia da titolare al fianco di Coda, che verrà confermato come centrale davanti a Bizzarri; sulle corsie Zeman insiste con i soliti, vale a dire Zampano e Biraghi che avranno il compito di alzare il baricentro della squadra e puntare le insidiosissime ali di Gasperini. Proprio sugli esterni si potrà decidere la partita dell’Atleti Azzurri d’Italia.

Atalanta Pescara, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 4; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PESCARA

ATALANTA (3-5-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 11 Freuler, 4 Cristante, 19 Kessie, 37 Spinazzola; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 95 Bastoni, 33 Hateboer, 6 Zukanovic, 29 Konko, 77 C. Raimondi, 88 A. Grassi, 52 Cabezas, 7 D’Alessandro, 87 Mounier, 9 Pesic, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Kurtic

Indisponibili: Dramé

PESCARA (4-3-3): 31 Bizzarri; 11 F. Zampano, 35 A. Coda, 83 C. Bovo, 3 Biraghi; 8 L. Memushaj, 16 Brugman, 7 Verre; 10 Benali, 20 Cerri, 28 Mitrita

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Aldegani, 44 Fornasier, 2 A. Crescenzi, 36 Cubas, 13 Muntari, 93 Milicevic, 9 Kastanos, 30 Muric, 17 Caprari, 15 Bahebeck

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: A. Bruno

Indisponibili: Stendardo, Gilardino

