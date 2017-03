Probabili formazioni/ Bologna Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna Chievo è valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 15 di domenica 19 marzo. Bologna ormai salvo, specie dopo il colpo in casa del Sassuolo; il Chievo punta a chiudere nella parte alta della classifica, si trova ad un solo punto dal decimo posto occupato dal Torino e dunque sente l’obiettivo davvero possibile e vicino. Una partita che non avrà troppi interessi di classifica dunque, ma che in ogni caso le due squadre cercheranno di vincere. In attesa del calcio d’inizio allo stadio Dall’Ara possiamo analizzare le scelte che i due allenatori potrebbero operare, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Bologna-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Momento difficile per la rosa del Bologna dal punto di vista delle disponibilità: anche questa domenica Roberto Donadoni deve fare i conti con due squalificati, che si aggiungono agli infortuni di Mbaye e Luca Rizzo. Difesa decimata: a disposizione ci sarà un solo centrale, dovrebbe essere Helander visto che i favoriti per giocare dovrebbero essere Gastaldello e Maietta - la coppia titolare sulla carta. A destra ci sarà Krafth, a sinistra deve scalare Oikonomou in assenza sia di Masina che di Torosidis; le cose vanno meglio a centrocampo, dove sembrano in crescita le quotazioni di Donsah che dunque dovrebbe giocare come mezzala, avendo Dzemaili dall’altra parte del campo. Per quanto riguarda il ruolo di regista è un ballottaggio a tre: Pulgar è il favorito per la maglia, ci sono però anche Viviani e Nagy che all’ultimo potrebbero far cambiare idea a Donadoni. Nel tridente offensivo Destro parte titolare: il marchigiano ha ritrovato il gol e ovviamente viene confermato come punto di riferimento per i due esterni, che dovrebbero essere ancora Verdi e Federico Di Francesco. Panchina per Krejci, che però ha giocato tantissimo fino a poche settimane fa e giustamente si prende un po’ di riposo a salvezza conquistata.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Il Chievo di Rolando Maran va a caccia dei 40 punti: lo fa con i dubbi Dainelli e Gakpé, che hanno noie muscolari e potrebbero rimanere fuori domenica. In ogni caso il tecnico trentino dovrebbe aver già deciso la sua formazione, al netto di qualche ballottaggio ancora aperto: è soprattutto in difesa che il Chievo ha tante scelte, Spolli al momento sembra favorito su Gamberini ma a rimanere fuori potrebbe essere anche Bostjan Cesar, in gol la scorsa settimana. Sulle corsie laterali giocano Cacciatore e Gobbi; a centrocampo le scelte sono più definite, con Radovanovic che dovrebbe agire come filtro del gioco davanti alla difesa e verrà supportato da Lucas Castro, che può aumentare la qualità nelle giocate, e dal faticatore Perparim Hetemaj che forse è il vero insostituibile nella mediana dei veronesi (di fatto quando sta bene gioca sempre). Valter Birsa sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti: Inglese sembra essere sicuro del posto, per la maglia di seconda punta se la giocano Pellissier, capitano e anima del gruppo che con l’età non ha perso il vizio del gol, e Meggiorini che è tatticamente utilissimo nei piani di Maran, e dunque risulta sempre difficile lasciarlo in panchina. Staremo a vedere quello che deciderà l’allenatore.

BOLOGNA CHIEVO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Bologna Chievo, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 5; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-CHIEVO

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 4 Krafth, 28 Gastaldello, 20 Maietta, 2 Oikonomou; 31 Dzemaili, 5 Pulgar, 17 Donsah; 9 Verdi, 10 Destro, 14 F. Di Francesco

A disposizione: 1 A. Da Costa, 97 M. Sarr, 18 Helander, 16 Nagy, 6 Viviani, 8 Taider, 11 Krejci, 19 Sadiq, 21 B. Petkovic

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: Torosidis, Masina

Indisponibili: I. Mbaye, L. Rizzo

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 2 Spolli, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 32 Bressan, 21 N. Frey, 20 Sardo, 5 Gamberini, 13 Izco, 4 N. Rigoni, 28 Bastien, 80 Kiyine, 1 De Guzman, 69 Meggiorini

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Dainelli, Gakpé

© Riproduzione Riservata.