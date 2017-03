Probabili formazioni/ Cagliari Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari Lazio va in scena al Sant’Elia domenica 19 marzo, con calcio d’inizio alle ore 15. Nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 si affrontano una squadra che ha già chiuso i conti con la salvezza, e che ora punta a togliersi qualche ulteriore soddisfazione nelle ultime giornate, e un’altra - la Lazio - che continua a difendere il suo quarto posto, tiene d’occhio anche la corsa alla terza posizione e in generale vuole confermarsi nelle prime per poter tornare a giocare le coppe europee nella prossima stagione. Le motivazioni fanno tanto, ma attenzione al Cagliari che domenica scorsa, pur sconfitto a Firenze, avrebbe meritato forse anche i tre punti. Aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo andare a studiare le scelte dei due allenatori leggendo a fondo quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Dà ancora forfait Ceppitelli, al quale si aggiunge Deiola: entrambi benedicono la sosta imminente e dovrebbero tornare a disposizione per la prossima giornata. Intanto Massimo Rastelli va verso la conferma dell’assetto già visto nelle ultime uscite: Pisacane al centro della difesa con Bruno Alves, Isla schierato da terzino destro. A sinistra potrebbe cambiare qualcosa: il titolare sembra poter essere Miangue, arrivato a gennaio dall’Inter e alla prima occasione per farsi notare. Il belga parte favorito su Murru e Capuano; a centrocampo invece Dessena dovrebbe rientrare e prendere il posto di Padoin, con Ionita che invece è confermato come interno sinistro e Di Gennaro che si gioca il posto con Tachtsidis per il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Il vertice alto del rombo potrebbe essere Barella; come sempre c’è un ballottaggio a tre per le maglie nel reparto offensivo, Joao Pedro potrebbe giocare alle spalle delle due punte ma al momento sembra essere designato ad affiancare Borriello, che dall’alto dei suoi 12 gol in campionato rimane l’unica certezza granitica nell’attacco del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Tegola per Simone Inzaghi che deve fare a meno dello squalificato Milinkovic-Savic; non solo, la partita contro il Torino ha portato in dote tre punti ma anche una serie di acciacchi che andranno valutati fino all’ultimo. Si tratta di De Vrij, Lucas Biglia e Radu: il rumeno è quello che rischia di più: al suo posto potrebbe giocare Jordan Lukaku, mentre Lulic sarebbe utile per prendere il posto di Milinkovic-Savic a centrocampo (qui c’è anche l’ipotesi Murgia), con Crecco che invece è il giocatore che ha le caratteristiche migliori per prendere il posto del capitano biancoceleste. Per quanto riguarda De Vrij, la soluzione al dilemma è più scontata: Wallace è il giocatore che andrebbe ad affiancare Hoedt al centro della difesa, staffetta già vista tra un tempo e l’altro lunedì scorso. Il resto della formazione è invariato, al netto dell’ingresso dal primo minuto di Keita Balde Diao: il senegalese avrà spazio nel tridente visto che, appunto, Lulic sarà arretrato. Basta sarà il terzino destro, con Parolo che agirà da interno a centrocampo; Felipe Anderson batterà la corsia nel tridente, Ciro Immobile (17 gol in questo campionato) va alla ricerca di altre reti per spingere la Lazio in Europa e attenta anche al record di Hernan Crespo, che nel 2001 aveva segnato 26 gol con i biancocelesti. Torna Marchetti, ex di questa partita, ma dovrebbe andare in panchina.

CAGLIARI LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Cagliari Lazio, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 2; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Rafael A.; 3 Isla, 2 Bruno Alves, 19 Pisacane, 12 Miangue; 4 Dessena, 8 D. Di Gennaro, 21 Ionita; 18 Barella; 10 Joao Pedro, 22 Borriello

A disposizione: 28 Gabriel, 13 R. Colombo, 35 Salamon, 24 M. Capuano, 29 Murru, 20 Padoin, 77 Tachtsidis, 16 Faragò, 17 Farias, 25 Sau

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Deiola, Melchiorri

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 22 Marchetti, 55 Vargic, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 18 Luis Alberto, 25 C. Lombardi, 9 F. Djordjevic, 71 Tounkara

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Milinkovic-Savic

Indisponibili: -

