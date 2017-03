Probabili formazioni/ Crotone Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone Fiorentina si gioca nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di domenica 19 marzo. Ultima chiamata per gli squali: staccato di 8 punti dalla zona salvezza, il Crotone non ha più molti bonus da giocarsi e mancare la vittoria domani significherebbe molto probabilmente dare l’addio alla Serie A. La Fiorentina ha ritrovato la vittoria in extremis, ma la sua posizione resta complicata: 5 punti da rimontare per il settimo posto e 8 per il sesto, l’Europa per Paulo Sousa è sempre più lontana. Aspettiamo dunque che le due squadre facciano il loro ingresso allo Scida; intanto leggiamo quali sono i calciatori su cui i due allenatori potrebbero puntare nelle probabili formazioni di Crotone Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Davide Nicola potrebbe dover fare a meno di Claiton dos Santos, ma in ogni caso ha già stabilito quale sarà la sua formazione: si torna a giocare con il 4-4-2 e Trotta si riprende la maglia da titolare al fianco di Falcinelli, perchè a questo punto servono i gol per salvarsi. Alle loro spalle agiranno come sempre Rohden e Stoian sugli esterni: il primo conterrà maggiormente mentre il secondo andrà di fatto a formare un tridente in fase di attacco. Scelta che dipende anche dai terzini, visto che sulla corsia destra ci sarà Rosi che sa effettuare la spinta giusta per raggiungere il fondo, mentre a sinistra Martella dovrà badare soprattutto a mantenere la sua posizione. In mezzo va verso una maglia da titolare Capezzi: per lui partita speciale, perchè per otto anni ha giocato nelle giovanili della Fiorentina prima di entrare nel mondo dei professionisti. Al suo fianco dovrebbe essere confermato Crisetig come regista; detto dei terzini, la coppia di centrali a protezione di Cordaz dovrebbe essere formata senza grosse sorprese da Ceccherini - da livornese e cresciuto nel Livorno per lui è quasi un derby - e Gianmarco Ferrari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Squalificato Tomovic, Paulo Sousa si affida ancora a Carlos Sanchez per completare la difesa della Fiorentina: il colombiano giocherà sul centrodestra con Astori dall’altra parte, in mezzo Gonzalo Rodriguez davanti a Tatarusanu. Una formazione, quella viola, che non dovrebbe avere grosse sorprese; l’unica a ben guardare dovrebbe essere rappresentata dall’esclusione di Badelj per la seconda volta consecutiva. Una scelta questa che porta più di una variante: al fianco di Matias Vecino scala infatti Borja Valero, lo spagnolo libera un posto sulla trequarti nel quale si dovrebbe infilare Saponara, che è favorito al momento su Ilicic. Per il resto però giocano i soliti: Nikola Kalinic, che ha già superato il numero di gol dello scorso campionato, sarà la prima punta con Bernardeschi alle sue spalle, sugli esterni Paulo Sousa pensa alla soluzione offensiva con Cristian Tello che dovrebbe avere la meglio su Maxi Olivera. A destra invece è confermatissimo Federico Chiesa, la cui maturazione è una delle note più liete di una stagione, quella della Fiorentina, che è andata ben al di sotto delle aspettative generali.

CROTONE FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone Fiorentina, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 3; e dalla pay tv del digitale terrestre, sul canale Premium Calcio 2.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-FIORENTINA

CROTONE (4-3-1-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 28 Capezzi, 8 Crisetig, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 21 Cuomo, 15 Mesbah, 20 Kotnik, 42 Suljic, 18 Barberis, 24 Tonev, 27 Acosty, 99 Simy, 9 Nalini

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Claiton

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 25 F. Chiesa, 8 Matias Vecino, 20 Borja Valero, 16 C. Tello; 10 Bernardeschi, 21 Saponara; 9 Kalinic

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 4 De Maio, 18 Salcedo, 19 Cristoforo, 24 I. Hagi, 5 Badelj, 15 Maxi Olivera, 31 Milic, 72 Ilicic, 30 Babacar

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: Tomovic

Indisponibili: -





© Riproduzione Riservata.