Probabili formazioni/ Empoli Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Empoli Napoli, domenica 19 marzo alle ore 12:30, rappresenta il lunch match nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Si affrontano due squadre che sono separate da 38 punti in classifica; l’Empoli deve stare attento, perchè il suo vantaggio sulla terzultima è in cifra singola e il Palermo potrebbe sempre avere uno scatto di orgoglio coinvolgendo i toscani nella lotta per non retrocedere. Serve giocare al 100% contro un Napoli che, in attesa del ritorno di Coppa Italia, punta tutto sul campionato nel tentativo di prendersi il secondo posto e, chissà, tenere una finestra aperta sullo scudetto. Siamo in attesa del calcio d’inizio che arriverà domani allo stadio Castellani, nel frattempo possiamo leggere quali giocatori potrebbero essere schierati dai due allenatori nelle probabili formazioni di Empoli Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Ancora senza Mchedlidze, Giovanni Martusciello si affida al solito 4-3-1-2 ma questa volta dovrebbe mandare in campo due seconde punte a fare reparto: spazio probabile a Marilungo al fianco di Pucciarelli, con Maccarone relegato in panchina ed El Kaddouri, a caccia del primo gol con la maglia dell’Empoli, che ritrova la squadra nella quale ha giocato fino allo scorso gennaio. A centrocampo non ci sono dubbi, anche perchè le condizioni di Andrés Tello sono da valutare: Krunic sarà la mezzala destra, con Dioussé che gioca da regista davanti alla difesa e Daniele Croce che invece sarà l’interno di sinistra, mettendo a disposizione la sua esperienza. Anche la difesa non dovrebbe subire variazioni: Bellusci e Costa formeranno l’assetto centrale, con Laurini schierato sulla corsia destra e Pasqual in vantaggio su Dimarco per giocare a sinistra. In porta ci sarà il polacco Skorupski che, nonostante le sorti della squadra, sta indubbiamente giocando un ottimo campionato e nella prossima stagione potrebbe tornare alla Roma per avere spazio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Persa la Champions League, il Napoli si concentra sul campionato: per questo motivo Maurizio Sarri, che torna per la seconda volta a Empoli da avversario, non dovrebbe fare turnover e si affiderà alla formazione titolare, la migliore possibile. Significa ovviamente avere Mertens titolare al centro del tridente offensivo, con Lorenzo Insigne - già in doppia cifra per gol - e Callejon che lo supporteranno. Zielinski, l’ex della partita, sarà la mezzala destra: è in vantaggio sia su Rog, che ha avuto molto spazio negli ultimi tempi, che su Allan per partire titolare al fianco di Amadou Diawara che dovrebbe essere il playmaker davanti alla difesa, in ballottaggio con Jorginho ma anche in grande vantaggio per una maglia. Dall’altra parte non è in discussione il posto di Hamsik, che continua a inseguire Maradona per la palma di miglior goleador all-time del Napoli; in difesa l’altro ex Hysaj gioca a destra con Ghoulam confermato sulla corsia mancina, in mezzo vanno come da copione Raul Albiol e Koulibaly con Reina in porta.

EMPOLI-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Empoli Napoli, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 15 A. Costa, 21 Pasqual; 33 Krunic, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 20 Pucciarelli, 89 Marilungo

A disposizione: 23 Pelagotti, 3 Zambelli, 13 Veseli, 19 F. Barba, 24 Cosic, 4 Dimarco, 88 A. Tello, 5 José Mauri, 17 Zajc, 77 Buchel, 7 Maccarone, 27 Thiam

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Mchedlidze

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

© Riproduzione Riservata.