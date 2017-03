Probabili formazioni/ Roma Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Sassuolo è il posticipo che chiude il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20.45 di domenica 19 marzo. Partita importante soprattutto per la Roma, che deve immediatamente reagire alla fresca eliminazione in Europa League per rilanciare il proprio cammino in campionato, dove difendere il secondo posto ha grande importanza per i giallorossi di Luciano Spalletti. Attenzione però al Sassuolo, che ha tanti giocatori (e pure l'allenatore) che in un modo oppure nell'altro sono legati alla Roma e dunque vorranno mettersi in bella mostra allo stadio Olimpico. Aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo andare ad analizzare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia, leggendo maggiormente nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Roma-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Ricordato innanzitutto che l'unico indisponibile sarà il lungodegente Florenzi, la Roma deve fare i conti anche con gli strascichi della grande e purtroppo inutile fatica di giovedì sera contro il Lione in Europa League. La notizia principale è che in attacco insieme a Nainggolan e Dzeko potrebbe essere titolare Perotti, dunque rischia di scivolare in panchina Salah. Un altro cambio rispetto al Lione riguarda la fascia sinistra, dove il titolare sarà Emerson Palmieri e non Mario Rui, mentre sulla corsia di destra vedremo in campo il brasiliano Bruno Peres. Rispetto invece all'ultima di campionato Luciano Spalletti rilancia naturalmente Manolas in difesa, perché il greco ha scontato il turno di squalifica. In mediana potrebbe esserci il duello De Rossi-Paredes per un posto, con il veterano romano però favorito.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - In casa neroverde si è riunto al gruppo in settimana Defrel, dunque il francese che a gennaio è stato grande obiettivo della Roma sarà regolarmente presente al centro dell'attacco con Berardi e Politano ai suoi fianchi, nell'immutabile modulo 4-3-3 di mister Eusebio Di Francesco, anche se resta valida in alternativa l'opzione Matri come punta centrale e anche Politano non è ancora del tutto certo del posto, perchè c'è pure la possibilità legata a Ragusa. Purtroppo è piuttosto lungo l'elenco dei giocatori indisponibili, che comprende Magnanelli, Antei, Sensi e Biondini. In difesa Peluso è in lotta con Dell'Orco per il ruolo di terzino sinistro, che potrebbe vedere favorito il più giovane, mentre le altre maglie sembrano già assegnate.

ROMA-SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Sassuolo, partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Spalletti.

A disposizione: Alisson, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, Gerson, Paredes, Salah, Totti, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Florenzi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Cannavaro, Dell'Orco; Pellegrini, Missiroli, Duncan; Berardi, Defrel, Politano. All. Di Francesco.

A disposizione: Pegolo, Pomini, Letschert, Adjapong, Peluso, Lirola, Aquilani, Mazzitelli, Iemmello, Ragusa, Ricci, Matri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Magnanelli, Antei, Sensi, Biondini.

© Riproduzione Riservata.