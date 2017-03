Probabili formazioni/ Sampdoria Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria Juventus si gioca domenica 19 marzo alle ore 15: è una delle partite più interessanti nel quadro della ventinovesima giornata della Serie A 2016-2017. Archiviata la qualificazione ai quarti di Champions League, i bianconeri affrontano l’ultima partita prima della sosta per le nazionali: l’imperativo è confermare il vantaggio per le inseguitrici, perchè poi si aprirà il periodo decisivo della stagione. La Sampdoria però è in salute, attenta addirittura all’ottava posizione in classifica e arriva dalla vittoria nel derby che porta sempre tanto morale; in attesa del calcio d’inizio a Marassi possiamo leggere dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia della sfida, analizzando così le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Nella partita di andata Marco Giampaolo aveva stupito giocando con una formazione di seconde linee; si era giustificato dicendo che per la Sampdoria erano altre le partite da vincere. Per domenica però il tecnico abruzzese, che non avrà a disposizione lo squalificato Viviano, dovrebbe mandare in campo i titolari sapendo di poter fare il colpo: davanti a Puggioni dunque i soliti Silvestre e Skriniar, con Jacopo Sala favorito su Bereszkynski per la fascia destra e capitan Regini che giocherà come di consueto sulla corsia mancina (anche se Pavlovic si gioca la maglia fino all’ultimo). A centrocampo ci sarà Lucas Torreira nella posizione di playmaker; al suo fianco quasi certo l’utilizzo di Edgar Barreto, da valutare quale sarà l’altra mezzala anche se in questo momento le quotazioni di Praet sono nettamente superiori a quelle di Linetty. Bruno Fernandes sarà il trequartista; davanti è davvero difficile lasciare fuori uno Schick che continua a stupire anche quando non segna, ma del resto un Muriel in questa condizione è davvero dura. Messa così è chiaro che la coppia offensiva si possa scrivere da sola, ma non va dimenticato Quagliarella (un ex) che svolge sempre un grande lavoro per la squadra. Un rebus, che verrà risolto solo all’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Non c’è pace per la Juventus: torna Chiellini ma si infortuna Benatia, che va incontro a un lungo stop. Allegri non è intenzionato a fare sconti: gioca la formazione migliore, dunque con Bonucci e Chiellini al centro (qualche possibilità per Rugani), Lichtsteiner che dovrebbe prendere il posto di Dani Alves nel consueto ballottaggio tra terzini destri e Alex Sandro che rimane in vantaggio su Asamoah per l’altra corsia. A centrocampo sono in tre per due maglie: Pjanic, che si è riposato mercoledì sera, dovrebbe essere certo del posto mentre al suo fianco Khedira e Marchisio sono in ballottaggio fino all’ultimo, il tedesco è sempre stato davanti nelle scelte di questa stagione e dunque possiamo darlo favorito anche per la partita di Marassi. Nel reparto offensivo vanno in campo i soliti: Cuadrado contro il Porto ha giocato solo il primo tempo e dunque potrebbe essere particolarmente fresco, dall’altra parte agirà invece Mandzukic con Dybala in mezzo a orchestrare come trequartista. Gonzalo Higuain non segna da quattro partite contando tutte le competizioni: per lui un digiuno davvero inusuale, il prossimo gol sarebbe il ventesimo in campionato e Allegri spera che il Pipita si sblocchi in questa complicata trasferta.

SAMPDORIA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sampdoria Juventus, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Puggioni; 22 Sala, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 19 Regini; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 9 Muriel, 27 Quagliarella

A disposizione: 30 W. Falcone, 24 Bereszkynski, 4 L. Simic, 17 Palombo, 5 Dodò, 20 Pavlovic, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir, 14 Schick

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Viviano

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 28 Rincon, 8 Marchisio, 18 Lemina, 20 Pjaca, 34 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Benatia, Sturaro

© Riproduzione Riservata.