Probabili formazioni/ Udinese Palermo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese Palermo è il primo posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2016-2017: alla Dacia Arena si gioca domenica 19 marzo alle ore 18. Due squadre che affrontano questa parte della stagione in maniera diversa: l’Udinese ha già ottenuto la salvezza e ora punta a migliorare la quota di punti che era riuscita a centrare nelle ultime stagioni poco felici, mentre il Palermo è terzultimo in classifica ed è molto vicino alla Serie B, pur avendo sulla carta le possibilità di salvarsi. I rosanero devono iniziare ad accumulare punti con regolarità, e questa potrebbe essere una partita utile per riuscirci; in attesa dunque del calcio di inizio, possiamo andare ad analizzare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Udinese-Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Gigi Delneri perde i pezzi: anche Karnezis è fuori dai giochi (tornerà dopo la sosta) e dunque scatta il momento di Scuffet, che Guidolin aveva lanciato con grande sorpresa e che poi, dopo una parte di stagione esaltante, è rientrato nei ranghi tornando a fare il secondo in Friuli. Oggi sarà il giovane del vivaio a difendere i pali dell’Udinese, con la linea difensiva composta da Widmer e Samir sulle fasce e da Danilo che dovrebbe ancora una volta fare coppia al centro con Angella, lasciando in panchina Felipe. Per quanto riguarda il centrocampo, sempre orfano di Fofana la cui stagione è finita in anticipo, Badu e Jankto saranno le mezzali; Hallfredsson è riuscito gradualmente a salire nelle quotazioni del suo allenatore e ora è il titolare nel ruolo di regista in mezzo al campo, avendo preso definitivamente il posto di Kums che era stato quasi intoccabile nella prima parte del campionato. Non cambia il tridente offensivo: a destra Rodrigo De Paul, al centro Duvan Zapata che, dopo un digiuno di tre mesi, ha segnato nelle ultime due domeniche e a sinistra quel Thereau che continua a essere il bomber della squadra e il leader del reparto avanzato e non solo.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Anche Dievo Lopez non se la passa bene: squalificato Bruno Henrique, fuori per infortunio i due laterali Rispoli e Pezzella. Il tecnico uruguaiano medita di schierare una formazione con il 4-2-3-1: davanti a Posavec agirebbero Cionek e Goldaniga come centrali (ci sarebbe anche Andelkovic, che però non è al meglio) mentre Morganella sarebbe titolare a destra con Aleesami unica opzione disponibile dall’altra parte del campo. In mediana altra maglia da titolare per Gazzi, che sembra essere favorito per affiancare Jajalo nel settore nevralgico; una soluzione che automaticamente sposta Chochev alle spalle di Nestorovski, ma il bulgaro si gioca il posto con un Diamanti la cui esperienza e qualità potrebbe essere una doppia arma a disposizione di Diego Lopez per provare a racimolare punti utili per tornare a sperare. In ogni caso sugli esterni dovrebbero agire i due ungheresi Balogh e Sallai; c’è anche la soluzione Embalo, ma quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina, con il suo allenatore che potrebbe mandarlo in campo nel secondo tempo per sfruttarne al meglio le doti di velocista.

UDINESE PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese Palermo, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Calcio 2; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-PALERMO

UDINESE (4-3-3): 22 Scuffet; 27 Widmer, 5 Danilo, 4 Angella, 3 Samir; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 25 Perisan, 75 Heurtaux, 30 Felipe, 53 Alì Adnan, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 99 Balic, 18 Perica, 19 Matos, 96Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Karnezis, Faraoni, Gnoukouri, Fofana

PALERMO (4-2-3-1): 1 Posavec; 89 Morganella, 15 Cionek, 6 Goldaniga, 19 Aleesami; 14 Gazzi, 28 Jajalo; 22 Balogh, 18 Chochev, 20 Sallai; 30 Nestorovski

A disposizione: 55 Marson, 68 Fulignati, 4 Andelkovic, 12 G. Gonzalez, 44 Sunjic, 2 Vitiello, 23 Diamanti, 98 Lo Faso, 8 A. Trajkovski, 11 Embalo

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Bruno Henrique

Indisponibili: Rispoli, Rajkovic, Pezzella, Stefan Silva

