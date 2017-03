Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite: Torino Inter, Milan Genoa (29^ giornata)

PRONOSTICI SERIE, LE SCOMESSE SULLE PARTITE DI OGGI (29^ GIORNATA, OGGI 18 MARZO 2017)- La 29^ giornata del campionato di Serie A avrà inizio questo sabato, con ben due anticipi in programma nel 10 turno di ritorno: parliamo infatti dei due big match Torino-Inter e Milan-Genoa, sfide per cui il pronostico si annuncia davvero interessante. Le partite di questa sera infatti vedranno di fronte non solo eccellenti formazioni e tecnici (tra tutti spicca il duello tra bomber tra il granata Belotti e il nerazzurro Icardi), ma anche tanti ex, che si giocheranno punti davvero pesantissimi per la classifica del massimo campionato italiano. Ecco quindi i pronostici che abbiamo stilato per le due partite in programma per l'anticipo della 29^ giornata di Serie A, inaugurata in campo all’Olimpico e a San Siro: chi saranno i favoriti dalle statistiche?

Pronostico Torino-Inter - Grande match per l’apertura della 29esima di serie A tra Torino ed Inter. La formazione granata si schiera con 4-3-3 nel quale Zappacosta potrebbe prendere il posto di titolare in difesa soffiandolo a De Silvestri. In attacco Mihajlovic potrebbe puntare di nuovo su Iago Falque rimandando in panchina Iturbe. Nell’Inter mister Pioli conferma assolutamente Banega tra i titolari e mette ancora in panchina sia Brozovic che Joao Mario, pronto a metterli in campo nel proseguo del match come ha fatto con l’Atalanta. Ballottaggio nella linea difensiva tra Murillo ed Ansaldi. Pronostico: successo dell’Inter.

Pronostico Milan-Genoa - Nel Milan che affronta il Genoa a San Siro ci sono tre assenze per squalifica dopo gli episodi dello Stadium. In difesa esce Romagnoli, ed il suo sostituto sarà molto probabilmente Vangioni, mentre a centrocampo al posto di Sosa dovrebbe entrare Locatelli, ma il giocatore deve riprendersi completamente da un infortunio. In attacco invece il sostituto di Bacca sarà senza dubbio Lapadula. Nella formazione rossoblù, Mandorlini mette Gentiletti al centro della linea difensiva al posto di Burdisso, fermo per squalifica, e conferma il resto della formazione. Pronostico: vittoria del Milan.

