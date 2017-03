Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite di oggi: Pro Vercelli Verona?

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 31^ GIORNATA (OGGI 18 MARZO 2017) - Nella trentunesima giornata della Serie B 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre ancora motivate da obiettivi importanti, per la promozione, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le otto partite in programma oggi, sabato 18 marzo, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Pro Vercelli Verona - Deluso dal non aver saputo sfruttare l’occasione di tornare in vetta alla classifica con il rigore sbagliato contro l’Ascoli, il Verona torna in trasferta a Vercelli in quella che è una sfida particolare, perché entrambe le squadre in passato sono state "scudettate". Nella Pro Vercelli, dopo il derby di Novara, sarà assente Palazzi per squalifica. Il Verona è squadra che vince di frequente in trasferta, ma per la Pro Vercelli, che ha solo 2 punti di vantaggio sulla zona playout quelli in ballo sono punti importanti. Pronostico: pareggio.

Pronostico Brescia Spezia - Il Brescia si trova in una situazione difficile e dopo la sconfitta di Salerno ha esonerato Brocchi sostituendolo con l’esperto Cagni, chiamato a salvare una squadra che non doveva trovarsi in queste condizioni di classifica. L’avversaria di questo turno è lo Spezia di Di Carlo, formazione che ha vinto solo due volte in trasferta ma che ha un’ottima difesa. Nel Brescia saranno inoltre indisponibili per qualifica sia Coly che Blanchard. Pronostico: pareggio.

Pronostico Avellino Novara - La cura Novellino, che aveva funzionato molto bene all’arrivo del nuovo tecnico, sembra essersi esaurita nelle ultime due settimane e per gli irpini è ora di tornare a far punti contro il Novara, formazione stabilmente in zona playoff e che è imbattuta da otto gare di campionato. D fronte al proprio pubblico la formazione campana ha già vinto 7 volte su 13 ed in questa partita dovrà fare a meno dello squalificato Lasik, così come Boscaglia, per lo stesso motivo, non potrà schierare Mantovani. Pronostico: vittoria dell’Avellino.

Pronostico Frosinone Vicenza - Il Frosinone di mister Marino, ex della partita, freme dalla voglia di riscatto dopo il k.o. subito in Puglia nell’ultima giornata, che ha decretato anche il sorpasso da parte della Spal in testa alla classifica. Per la formazione ciociara una buona occasione contro il Vicenza che però è in un buon momento con 4 punti nelle ultime due gare. I biancorossi veneti dovranno però fare a meno di Orlando, squalificato dal giudice sportivo. Il Frosinone è il migliore in casa della serie B con 10 successi ottenuti al Matusa, ed è il favorito di questo incontro.

Pronostico Trapani Bari - In Trapani-Bari, un derby del sud, si affrontano due squadre alla ricerca di punti ma per scopo opposti. Dopo la sconfitta dell’ultimo turno, i siciliani sono di nuovo in coda alla classifica, mentre per la formazione pugliese si tratta di non interrompere la scalata che l’ha portata nel gruppo di testa. Il Trapani resta comunque una squadra ostica sul suo terreno di gioco, ed il pronostico è per la divisione della posta.

Pronostico Ascoli Cittadella - Conquistato un punto importante al Bentegodi, l’Ascoli torna a giocare al Del Duca e si trova a dover affrontare un Cittadella che in trasferta ha fatto bene nella prima parte di campionato per poi calare nel proseguo della stagione. La formazione ospite deve cercare anche di riscattare il k.o. subito nella gara di andata. Pronostico: vittoria dell’Ascoli.

Pronostico Pisa Latina - Le due formazioni che hanno pareggiato il maggior numero di volte della serie B si incontrano all’Arena Garibaldi provenendo entrambe da una sconfitta. Per la squadra di Gattuso si è trattato di una beffa visto che a 5 minuti dal termine conduceva per 1-0. Entrambe le squadre sono invischiate nella lotta salvezza per cui i punti in palio sono fondamentali. Assente per squalifica Bandinelli del Latina. Pronostico: vittoria della formazione toscana.

Pronostico Carpi Spal - La neo capolista è di scena in questo turno al Cabassi in un match molto interessante in casa del Carpi di Castori, formazione anch’essa in lotta per le posizioni playoff e che è in un buon momento, reduce da due successi consecutivi. La formazione ospite in questa gara deve rinunciare, per squalifica, a ben tre giocatori, Schiattarella, Mora e Costa e per mister Semplici ci sarà da trovare la "quadratura" in campo. La Spal ha però un attacco formidabile, il migliore della serie cadetta, ed il pronostico per il derby emiliano è per un pareggio.

