Racing Roma Giana Erminio/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA RACING ROMA GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Giosuè Mauro D’Apice della sezione di Arezzo, assistito dai guardalinee Lorenzo Li Volsi di Firenze ed Alessio Berti di Prato. Racing Roma-Giana Erminio si gioca sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, e sulla carta sembra in grado di regalare grandi sorprese nel quadro della trentesima giornata di Lega Pro, girone A. Tecnicamente si troverebbero di fronte due squadre in ripresa, se non fosse che la squadra di Giannichedda si è ritrovata, quasi a sorpresa, ad incassare nell'ultima giornata di campionato il più pesante rovescio della sua stagione. Uno zero a sei senza appello sul campo della Carrarese, per una squadra che era reduce da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque sfide di campionato, rimettendo in discussione una salvezza che ancora dopo Natale sembrava difficilissima da raggiungere. La Racing sembra aver pagato tutto insieme il grande sforzo prodotto nella rimonta nelle ultime settimane, e si ritrova ora di nuovo da sola all'ultimo posto in classifica, a due lunghezze dal Prato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Continua invece ad essere una solida rivelazione del torneo il Giana Erminio, quinto in classifica ad una sola lunghezza di distanza dal Livorno quarto e a quattro dall'Arezzo terzo. La formazione di Gorgonzola continua a migliorare partita dopo partita ed è reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive, avendo piegato la settimana scorsa anche la Lupa Roma dopo aver già battuto il Livorno, l'Olbia e la Viterbese. Per i nerazzurri la partecipazione ai play off per la Serie B sembra già certa, un grande successo per una squadra solo da pochissimi anni nell'Olimpo del professionismo calcistico italiano.

Allo stadio Casal del Marmo previste le seguenti formazioni: Racing Roma in campo con l'estremo difensore lituano Reinholds dietro una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Bugoni, Ungaro, Caldore e Paparusso. Centrocampo a tre con Vastola, Ricciardi e Corticchia schierati titolari, mentre D'Attilio si muoverà come trequartista alle spalle di De Sousa e dello slovacco Majtan, confermati nel tandem offensivo.

Risponderà il Giana Erminio con Viotti in porta, Montesano, Bonalumi e Perico titolari nella difesa a tre mentre Pinardi e Marotta saranno impiegati come centrali di centrocampo. Iovine sulla fascia destra e Augello sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, mentre Chiarello ispirerà come trequartista la coppia composta da Bruno (autore di una doppietta contro la Lupa Roma) e dal ghanese Okyere.

4-3-1-2 per la Racing Roma di Giannichedda, 3-4-1-2 per il Giana Erminio di Albé. Entrambi gli allenatori non rinunciano alla possibilità di schierare il trequartista, anche se come detto per i capitolini la partita sarà importante anche per assorbire il contraccolpo psicologico della rovinosa sconfitta di Carrara. Soprattutto perché arrivata come un fulmine a ciel sereno, con la squadra che era riuscita a cambiare completamente passo nelle utime settimane.

L'esame sarà importantissimo perchè la formazione di Gorgonzola è al momento una delle più solide realtà del girone a braccetto con il Piacenza, migliore per rendimento anche ad Alessandria e Cremonese che pure si stanno contendendo la promozione diretta in Serie A. Un’occhiata alle quote e al pronostico per questo match di Lega Pro. L’agenzia di scommesse snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Racing Roma a 3,15, idem dicasi per il segno X (pareggio) che equivale alla stessa quota; invece il segno 2 per il colpo esterno della Giana Erminio, miglior squadra in trasferta del girone A, è quotato 2,20.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.