Renate Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA RENATE-AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate-Arezzo sarà diretta dall’arbitro Ilario Guida della sezione di Salerno, assistito dai guardalinee Alessandro Cipressa di Lecce e Salvatore Sangiorgio di Catania. Renate-Arezzo, che si gioca sabato 18 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il fitto programma dell'undicesima giornata di ritorno, nel girone A del campionato di Lega Pro. I nerazzurri lombardi, ottavi in classifica e in piena lotta per la qualificazione ai play off, ospiteranno i toscani che non hanno ancora rinunciato a dare l'assalto alla prima posizione attualmente occupata dall'Alessandria, distante comunque dieci punti. Per l'Arezzo l'ultima vittoria nella sfida conto il Livorno è stata fondamentale soprattutto in chiave terzo posto, con i labronici staccati di tre punti dopo che due settimane fa erano invece avanti di una lunghezza rispetto agli aretini.

Il campo del Renate resta uno dei più ostici del raggruppamento: contro i brianzoli solo la Cremonese quest'anno è riuscita a fare bottino pieno in trasferta contro i nerazzurri, che sono reduci da un pari in casa di un Pontedera a sua volta affamato di punti salvezza. Salvezza che il Renate è riuscito da subito a blindare in questa stagione, ed ora l'obiettivo è partecipare ai play off per la Serie B, esperienza affascinante e possibile grazie alla formula allargata di questa stagione. L'Arezzo dalla sua dopo un decennio vorrebbe provare a riaffacciarsi in cadetteria, come ai tempi in cui era guidato da Antonio Conte in panchina.

Di seguito le probabili formazioni dell'incontro: Renate in campo con Cincilla in porta dietro i difensori centrali Teso e Di Gennaro. Anghileri a destra e Vannucci a sinistra saranno gli esterni di fascia in difesa, mentre nel terzetto di centrocampo saranno confermati Pavan, Graziano e Dragoni. Nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto Florian, Lavagnoli e Marzeglia. L'Arezzo dovrebbe affrontare la trasferta lombarda con Barison, il maltese Muscat e Solini nella linea difensiva a tre davanti all'estremo difensore Borra. De Feudis, Foglia e Corradi occuperanno la zona centrale della linea mediana, mentre Yamga sull'out di destra e Sabatino sull'out di sinistra saranno i due laterali di centrocampo. In attacco, ci sarà Polidori a far coppia con Moscardelli.

Confronto tattico tra il 4-3-3 di Luciano Foschi, tecnico del Renate, e il 3-5-2 di Stefano Sottili, allenatore dell'Arezzo. Due squadre che al di là di quelli che saranno gli obiettivi centrati in questa stagione hanno fatto vedere ottime cose nel segno dell'equilibrio e della continuità. Il rendimento del Renate non è mai stato travolgente, ma anche nelle ultime partite, nonostante qualche passo falso esterno come quelli contro Pro Piacenza e Prato, la squadra nerazzurra ha dimostrato di avere nelle proprie corde la qualificazione ai play off.

Dopo il doppio scivolone contro Pro Piacenza e Cremonese e il pari contro la Racing Roma, l'Arezzo con la vittoria sul Livorno grazie all'acuto dell'eterno Moscardelli ha rilanciato le proprie ambizioni di alta classifica, confermandosi alternativa più credibile al binomio Alessandria-Cremonese. Partita che promette grande equilibrio, col Renate come detto solidissimo e capace di perdere una sola partita quest'anno in campionato in casa e l'Arezzo lanciato verso una terza piazza che permetterebbe ai toscani di affrontare i play off da protagonisti.

Le quote di snai.it tracciano un pronostico in equilibrio, con qualche punto di vantaggio attribuito ai padroni di casa. Nel dettaglio troviamo il segno 1 per la vittoria del Renate a quota 2,35, il segno X per l'eventuale pareggio finale a 3,05 e il segno 2 per il colpo esterno dell'Arezzo a quota 2,95.

