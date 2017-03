Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta: Alessandria a Siena (30^ giornata)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, C (30^ GIORNATA, OGGI 18 MARZO 2017) - La Lega Pro 2016-2017 è arrivata alla sua trentesima giornata: siamo dunque all’undicesimo turno del girone di ritorno, manca sempre meno per chiudere la stagione regolare e infuria la corsa per prendersi la promozione diretta, la qualificazione ai playoff e la salvezza, sia essa diretta o costruita attraverso i playout che verranno.

Risultati Girone A. Sabato 18 marzo, come già nelle ultime settimane, va in scena tutto il programma del girone A: si parte alle ore 14:30 con Livorno-Viterbese, Olbia-Como, Piacenza-Carrarese, Racing Roma-Giana Erminio e Renate-Arezzo. Alle ore 16:30 si prosegue con Lucchese-Pro Piacenza, Lupa Roma-Prato e Pistoiese-Cremonese; i serali delle ore 20:30 sono Siena-Alessandria e Tuttocuoio-Pontedera. La situazione di classifica ci dice di un’Alessandria il cui margine di sicurezza si è ridotto: sono appena 4 i punti di vantaggio sulla Cremonese, se i grigi dovessero perdere a Siena (la Robur però arriva da tre sconfitte in quattro partite) la squadra di Attilio Tesser si porterebbe a distanza di sorpasso nel prossimo turno, riaprendo del tutto i giochi per una promozione che al termine del girone di andata sembrava scontata. Più sotto niente da fare per Arezzo e Livorno; tutt’al più un crollo della Cremonese potrebbe portare al secondo posto, mentre la Giana Erminio è quasi certa di giocare i playoff. Nelle prime dieci sognano di entrare Lucchese e Pro Piacenza (gli emiliani a oggi ci sarebbero) e dunque la partita del Porta Elisa è particolarmente interessante; in coda il Prato sembra in leggera ripresa ma oggi affronta una Lupa Roma che, avendo perso quattro delle ultime cinque, non può più sbagliare. La vittoria dei toscani porterebbe al sorpasso; la Racing Roma, fanalino di coda, se la vede con la Giana Erminio mentre Tuttocuoio e Carrarese hanno due partite complicate.

Risultati Girone C. Oggi c’è anche un anticipo del girone C: alle ore 14:30 si gioca Fondi-Casertana. Qui sono in palio i playoff: le due squadre sono appaiate a quota 40 punti e perdere una posizione significherebbe uscire dalle prime dieci. Ci sono però delle differenze: per la Casertana i playoff sono l’obiettivo minimo, soprattutto dopo due stagioni giocate ad altissimo profilo e con una squadra costruita per salire di categoria, mentre il Fondi non avrebbe nemmeno dovuto essere in Lega Pro e dunque riuscire a entrare negli spareggi per la promozione sarebbe un grande risultato, a prescindere da come poi potrebbero andare le cose. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

GIRONE A

ore 14:30 Livorno-Viterbese

ore 14:30 Olbia-Como

ore 14:30 Piacenza-Carrarese

ore 14:30 Racing Roma-Giana Erminio

ore 14:30 Renate-Arezzo

ore 16:30 Lucchese-Pro Piacenza

ore 16:30 Lupa Roma-Prato

ore 16:30 Pistoiese-Cremonese

ore 20:30 Siena-Alessandria

ore 20:30 Tuttocuoio-Pontedera

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 63

Cremonese 59

Arezzo 53

Livorno 50

Giana Erminio 49

Piacenza 46

Como 44

Renate 42

Pro Piacenza, Viterbese 41

Lucchese (-1) 37

Siena 35

Pistoiese 33

Pontedera 32

Olbia 31

Carrarese 29

Tuttocuoio, Lupa Roma 28

Prato 26

Racing Roma 24

GIRONE C

ore 14:30 Fondi-Cosenza

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 62

Lecce 61

Matera 52

Juve Stabia 49

Virtus Francavilla 48

Siracusa 44

Cosenza 43

Fidelis Andria 41

Fondi (-1), Casertana (-2) 40

Catania (-7) 39

Paganese 37

Messina 31

Monopoli 30

Taranto 29

Catanzaro, Reggina, Akragas 27

Melfi (-1) 23

Vibonese 22

© Riproduzione Riservata.