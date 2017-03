Risultati Serie A/ Classifica aggiornata diretta gol live score: Torino Inter, Milan Genoa (29^ giornata oggi)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (28^ GIORNATA, 18 MARZO 2017) - Sono bellissime le due partite che aprono la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: incrocio tra città storiche non solo per la politica italiana ma anche se guardiamo direttamente al calcio. Sabato 18 marzo il turno si apre con Torino-Inter (ore 18) e Milan-Genoa (ore 20:45). Due partite importanti soprattutto per le squadre meneghine: le altre, per dirla tutta, non hanno più obiettivi stagionali se non quello di chiudere al meglio il campionato e, nell’immediato, rimediare e riscattare le sconfitte recenti.

Se poi si tratta di quella nel derby (Genoa) la valenza è ancora superiore. Partiamo però da Inter e Milan: i nerazzurri arrivano dalla scorpacciata di gol rifilati all’Atalanta e ora il rischio maggiore è quello di sedersi sugli allori. Il quinto posto conquistato permette a Stefano Pioli di essere padrone della situazione, perchè a oggi l’Inter sarebbe in Europa League e dunque deve solo difendere la sua posizione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Non sarà facile: l’Atalanta resta lì e il Milan non è fuori dai giochi. Ad Appiano Gentile in ogni caso si guarda alla Lazio, ovvero a un quarto posto che è lontano due punti; con uno sforzo in più e qualche risultato favorevole si potrebbe addirittura giocare per la terza posizione e il playoff di Champions League, che sarebbe la ciliegina sulla torta.

Il Milan deve lasciarsi alle spalle le polemiche dello Juventus Stadium: giuste o no che fossero, le recriminazioni dello scorso venerdì lasciano ora il tempo che trovano perchè c’è subito una partita da preparare, quella contro il Genoa che servirà anche per vendicare lo 0-3 dell’andata. Un Milan che sa bene di non dover farsi schiacciare dal peso di una sconfitta arrivata al 97’, che ha posto fine a tre vittorie consecutive; il quinto posto è ancora potenzialmente possibile ma da qui in avanti non si dovrà più sbagliare.

Come abbiamo detto Torino e Genoa sono tranquille, ma non serene: il Grifone ha appena perso il secondo derby stagionale contro la Sampdoria e dunque va a caccia di riscatto immediato, mentre i granata sconfitti dalla Lazio (con due gol nel finale) si è ritrovato decimo in classifica e rischia di sprecare un grande avvio di stagione e i gol del capocannoniere Belotti con un girone di ritorno sottotono.

L’obiettivo per Sinisa Mihajlovic è di chiudere nella parte alta della classifica; per Andrea Mandorlini è quello di provare a superare alcune squadre che stanno davanti e migliorare la classifica finale del campionato per quanto possibile.



SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA

Sabato 18 marzo

Ore 18:00 Torino-Inter

Ore 20:45 Milan-Genoa

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 70

Roma 62

Napoli 60

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 53

Milan 50

Fiorentina 43

Sampdoria 41

Torino 39

Chievo 38

Udinese 33

Sassuolo, Bologna, Cagliari 31

Genoa 29

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

