Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score, prossimo turno (31^ giornata, oggi)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (31^ GIORNATA, OGGI SABATO 18 MARZO 2017) - La trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 prosegue oggi, sabato 18 marzo: dopo il bell'anticipo di ieri Perugia-Benevento, alle classiche ore 15.00 del sabato pomeriggio si disputeranno infatti ben otto incontri. Quali sono dunque le partite che ci attendono? Si tratta dei seguenti match: Ascoli Cittadella, Avellino Novara, Brescia Spezia, Carpi Spal, Frosinone Vicenza, Pisa Latina, Pro Vercelli Verona e Trapani Bari. Ricordiamo pure che ci saranno due posticipi per chiudere questa giornata: domani alle ore 17.30 Cesena-Ternana, lunedì alle ore 20.30 si chiude con Entella-Salernitana.

Carpi-Spal è il big-match a sorpresa: questo derby emiliano mette di fronte due squadre che l'anno scorso erano separate da ben due categorie, il Carpi in Serie A e la Spal in Lega Pro. Il Carpi ha un po' patito la retrocessione ma resta comunque in piena corsa per un posto ai playoff, ma la grande rivelazione è la Spal capolista. Chi avrebbe anche solo potuto immaginarlo all'inizio del campionato? In campo oggi pomeriggio pure le due grandi inseguitrici della capolista a sorpresa: Frosinone in casa contro il Vicenza, Verona invece sul campo della Pro Vercelli. Il valore delle squadre fa pendere il pronostico dalla parte di ciociari e gialloblù, ma attenzione alle motivazioni delle squadre che devono lottare per la salvezza, in particolare per l'Hellas che non godrà del fattore campo.

Cittadella, Novara, Spezia e Bari sono tutte in lotta per un posto nei playoff e saranno accomunate dal fatto di giocare tutte e quattro in trasferta contro squadre che in classifica stanno dietro, ma che dovranno cercare di sfruttare il fattore campo per ottenere punti assai pesanti in ottica salvezza. In particolare ci sarà grande attesa per quello che saprà fare il Brescia, che sarà guidato in panchina per la prima volta dal bresciano Luigi Cagni, chiamato a portare alla salvezza la squadra della propria città.

Vero e proprio scontro diretto in zona salvezza è quello fra il Pisa e il Latina, con la squadra laziale che però deve fare i conti con la gravissima situazione della società, che quasi certamente porterà a punti di penalizzazione. Una sorta di triste "staffetta", se pensiamo ai seri problemi che ad inizio stagione avevano afflitto il Pisa proprio dal punto di vista societario, ma adesso sono i toscani a stare meglio e dovranno provare ad approfittare della siutuazione per ottenere una preziosa vittoria all'Arena Garibaldi.

SERIE B, 31^ GIORNATA

Giocata ieri

Perugia-Benevento

Oggi ore 15.00

Ascoli-Cittadella

Avellino-Novara

Brescia-Spezia

Carpi-Spal

Frosinone-Vicenza

Pisa-Latina

Pro Vercelli-Verona

Trapani-Bari

Domani ore 17.30

Cesena-Ternana

Lunedì ore 20.30

Entella-Salernitana

CLASSIFICA

Spal 55

Verona, Frosinone 53

Benevento (-1) 48

Bari 46

Perugia, Spezia, Novara, Cittadella 44

Entella, Carpi 43

Salernitana, Avellino 36

Ascoli 35

Pro Vercelli, Vicenza 33

Pisa (-1) 32

Cesena, Latina, Brescia 31

Trapani, Ternana 26

