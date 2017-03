Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi Juventus e Inter

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 18 MARZO) - Al Torneo Viareggio Cup 2017 siamo arrivati alla quinta giornata della fase a gironi: archiviato il giorno di riposo le squadre tornano in campo, e sabato 18 marzo si concludono i primi cinque gironi, per intenderci quelli del gruppo A. Soltanto cinque formazioni saranno però qualificate al prossimo turno, gli ottavi di finale: per avere il quadro delle altre dovremo aspettare che si chiuda tutta la prima fase, visto che come sappiamo solo le sei migliori seconde vanno avanti nel torneo.

Oggi dunque si gioca tutto alle ore 15, per garantire la contemporaneità tra partite dello stesso girone: il programma prevede Juventus-Maceratese e Dukla Praga-Toronto (girone 1), Atalanta-Ancona e Osasco-Abuja (girone 2), Empoli-Ascoli e Zenit-Athletic Union (girone 3), Inter-Spal e Pas Giannina-LIAC New York (girone 4), Bologna-Pisa e Psv Eindhoven-Sassuolo (girone 5).

C’è una sola squadra già qualificata agli ottavi: si tratta dell’Atalanta, che ha vinto entrambe le partite del suo girone e, grazie alle vittorie di Abuja e Osasco contro l’Ancona, ha le sfide dirette a favore con entrambe, evitando un arrivo a tre per l’incrocio del calendario. Agli orobici serve un pareggio per il primo posto; quello che occorre all’Inter, a punteggio pieno come la Spal che affronta oggi ma davanti per la differenza reti.

Tra le grandi rischia invece la Juventus: i bianconeri hanno vinto in extremis la prima partita pareggiando la seconda, adesso sono alle spalle della Maceratese per maggior numero di gol segnati e, se non altro, la buona notizia per Fabio Grosso è che battere i marchigiani vorrà dire automaticamente garantirsi gli ottavi di finale, con il Toronto che spera in un pareggio per poter arrivare primo (avrebbe bisogno di un semplice 2-0 contro il Dukla Praga già eliminato).

A punteggio pieno anche l’Empoli, che pareggiando oggi contro l’Ascoli blinderebbe la qualificazione; lo Zenit San Pietroburgo sembra tagliato fuori perchè, anche vincendo, difficilmente sarà una delle migliori seconde con 4 punti. Nel girone 5 infine è tutto in bilico: il Psv ha battuto il Pisa (eliminato) e oggi vincendo contro il Sassuolo sarebbe quasi dentro, anche se potrebbe dover aspettare l’ufficialità visto che il Bologna - come anche i neroverdi - hanno la possibilità di chiudere i conti con una vittoria (con 7 punti il posto da migliore seconda è sostanzialmente garantito).

GIRONE 1

Ore 15:00 Dukla Praga-Toronto

Ore 15:00 Juventus-Maceratese

CLASSIFICA: Maceratese 4, Juventus 4, Toronto 2, Dukla Praga 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Osasco-Abuja

Ore 15:00 Atalanta-Ancona

CLASSIFICA: ATALANTA 6, Osasco 3, Abuja 3, Ancona 0

GIRONE 3

Ore 15:00 Zenit-Athletic Union

Ore 15:00 Empoli-Ascoli

CLASSIFICA: Empoli 6, Ascoli 4, Zenit 1, Athletic Union 0

GIRONE 4

Ore 15:00 Pas Giannina-LIAC New York

Ore 15:00 Inter-Spal

CLASSIFICA: Inter 6, Spal 6, Pas Giannina 0, LIAC New York 0

GIRONE 5

Ore 15:00 Psv Eindhoven-Sassuolo

Ore 15:00 Bologna-Pisa

CLASSIFICA: Bologna 4, Sassuolo 4, Psv Eindhoven 3, Pisa 0

