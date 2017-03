Siena Alessandria/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SIENA ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena Alessandria sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi di Termoli, assistito dai guardalinee Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore e Pierluigi Della Vecchia di Avellino. Partita in programma sabato 18 marzo 2017 allo stadio Artemio Franchi di Siena, con calcio d’inizio alle ore 20:30, e valida per la 30^giornata del campionato di Lega Pro. Una partita complessa per la capolista del girone A della Lega Pro, ovvero l'Alessandria. La squadra piemontese vuole vincere anche perché la corsa con la Cremonese per la serie B diretta si sta facendo sempre più accesa. Contro ci sarà un Siena che è chiamato a quello che può essere un vero e proprio miracolo: solo con una vittoria si potrebbe tornare a sperare nei play-off. Dunque bianconeri toscani che non potranno affatto sbagliare nella sfida contro l'Alessandria che potrà dire molto su cosa sarà del futuro della squadra. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

Il Siena è reduce dal pesante k.o. subito contro il Piacenza in trasferta e che sembra aver mandato nello sconforto sia i tifosi che i giocatori. Bene invece l'Alessandria che nell'ultimo turno della Lega Pro ha battuto l'Olbia in casa pur soffrendo per alcuni tratti della sfida. Al Franchi sarà una gara molto interessante anche perché entrambe le squadre hanno talento e giocatori capaci di fare la differenza nella vecchia serie C.

Il Siena di Scazzola non vuole commettere altri errori e perciò punta solo alla vittoria. I play-off non sono del tutto inarrivabili: basta inanellare un paio di vittorie per sperare. Il modulo scelto dall'ex mister della Pro Vercelli sarà il 4-3-3. In porta nei toscani giocherà Moschin con Rondanini, Panariello, Stankevicius e D'Ambrosio in difesa. A centrocampo invece agiranno Castiglia e Saric come mezze ali mentre il perno centrale sarà Guerri. In avanti agirà Marotta come centravanti con ai lati Ciurria e Vassallo.

L'Alessandria con una vittoria si avvicinerebbe sempre di più alla serie B. Il modulo per mister Braglia sarà probabilmente il 4-4-2. In porta Vannucchi mentre per la linea difensiva i titolari previsti sono Celjak, Piccolo, Gozzi e Barlocco. A centrocampo Mezavilla e Cazzola da interni mentre sugli esterni agiranno Iocolano e Marras. In avanti il tandem offensivo vedrà Bocalon e Pablo Gonzalez pronti a far male alla difesa del Siena.

Il Siena basa molto del suo gioco sull'ariete Marotta, bomber di esperienza in questa categoria. Proprio l'ex Benevento è fondamentale per Scazzola il quale da qualche tempo non ne fa mai a meno. Bene anche Ciurria che con la sua corsa dà quel pizzico di imprevedibilità alla manovra del Siena. Mentre nei piemontesi è sempre più Gonzalez il riferimento offensivo: corre, apre spazi e soprattutto segna, offrendo un contributo essenziale e che sta facendo volare anche i compagni. Molto pericoloso anche Iocolano che con la sua qualità sa far male e creare superiorità numerica, perciò è lecito attendersi una prova gagliarda da parte dell'ex centrocampista del Bassano.

Per quel che riguarda le scommesse, l'1 del Siena viene quotato da Bwin a 3.80 mentre il pareggio a 3.20. La quota della vittoria dell'Alessandria l Franchi è di 1.98. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena Alessandria sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.