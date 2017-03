Torino Inter/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

TORINO INTER: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Torino Inter inaugura la ventinovesima giornata della Serie A 2016-2017: si gioca al Grande Torino sabato 18 marzo, calcio d’inizio alle ore 18. E’ sostanzialmente finito il campionato del Torino che, decimo in classifica, non può più qualificarsi per l’Europa ed è ampiamente salvo da tempo. Non così la stagione dell’Inter, impegnata nella rincorsa alle coppe: i nerazzurri al momento sono quinti dopo una grande rimonta, continuano a puntare il quarto posto della Lazio e con la coda dell’occhio tengono uno sguardo sulla situazione terza posizione, che potrebbe aprire risvolti interessanti. Aspettiamo quindi che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco; intanto andiamo a vedere quali sono le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Inter.

TORINO INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Torino Inter, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Torino (segno 1) vale 3,70, il pareggio (segno X) è quotato 3,70 mentre la vittoria dell’Inter (segno 2) vi permetterà di vincere 1,95 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Il solo Obi è indisponibile nel Torino; Sinisa Mihajlovic medita qualche cambio rispetto alla formazione che ha perso in casa della Lazio. In difesa per esempio dovrebbe tornare Zappacosta, che prende il posto di De Silvestri sulla corsia destra; dall’altra parte agirà invece Barreca, in mezzo c’è una piccola possibilità che Leandro Castan possa tornare in campo dopo i tanti problemi fisici, e sostituire uno dei due centrali (verosimilmente si tratterebbe di Moretti, con Rossettini che invece va verso la conferma). Lukic sta vivendo un ottimo momento: dimenticato in panchina Valdifiori, il centrocampista dell’Under 21 serba gioca ancora come playmaker titolare davanti alla difesa, avvalendosi della collaborazione di capitan Benassi (cresciuto nel settore giovanile dell’Inter) e di Baselli, che in questo momento rimane favorito su Acquah per occupare il ruolo di mezzala sinistra. Nel tridente offensivo si rivede Iago Falque, che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Iturbe; in mezzo ovviamente il cannoniere di Serie A Belotti, dall’altra parte si va verso la conferma di Ljajic che con la maglia dell’Inter non ha lasciato grandissimi ricordi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - L’Inter si presenta al Grande Torino in formazione tipo, e forte dei sette gol segnati all’Atalanta. Per la partita di oggi Stefano Pioli medita di lasciare spazio alla difesa a tre: in questo senso c’è un nuovo ballottaggio tra Ansaldi e Murillo con l’argentino favorito, Medel e Miranda dovrebbero completare il reparto a protezione di Handanovic. Sulla linea mediana gli esterni saranno ancora Candreva e D’Ambrosio (per quest’ultimo la partita contro il Torino è sempre speciale), in mezzo ormai Pioli ha lanciato con grandi risultati la coppia formata da Gagliardini e Kondogbia, e ovviamente non cambia idea (il francese l’anno scorso era stato decisivo nella vittoria esterna contro i granata, resta anche l’unico gol segnato in maglia nerazzurra). Nel tridente offensivo trovano spazio Perisic e Icardi senza alcuna sorpresa; il secondo trequartista dovrebbe essere Ever Banega, che ha vissuto momenti difficili in stagione ma si è riscattato nelle ultime giornate, soprattutto grazie alla tripletta messa a segno la scorsa domenica contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 15 Benassi, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 4 Castan, 3 Molinaro, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 6 Acquah, 19 Iturbe, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Obi

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 15 Ansaldi, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 33 D'Ambrosio; 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 24 Murillo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 21 Santon, 11 Biabiany, 6 Joao Mario, 96 Gabriel Barbosa, 8 Palacio, 23 Eder

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

