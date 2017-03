Trapani Bari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA TRAPANI BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 18 MARZO) - Trapani Bari, diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà un derby del sud particolarmente delicato in chiave di classifica, nel programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si troveranno infatti di fronte due squadre che non possono permettersi al momento di lasciare per strada punti con disinvoltura. Resta molto difficile la situazione del Trapani, che pure ha recuperato molto terreno nelle ultime settimane. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

Ultima per distacco fino a qualche settimana fa, la formazione granata ora divide l'ultima postazione in classifica con la Ternana, a cinque punti dal terzetto in zona play out. Rimonta ancora molto difficile anche perché nell'ultimo turno di campionato i siciliani hanno perso il delicatissimo scontro giocato proprio sul campo della Ternana, che ha risucchiato di nuovo la squadra di Calori all'ultimo posto in classifica. Il Bari dalla sua ha mantenuto il quinto posto grazie all'importantissimo successo sulla capolista Frosinone, che ha perso il primato a favore della Spal proprio a causa del ko allo stadio San Nicola.

Dopo la sconfitta sul campo della Virtus Entella che aveva spezzato una lunga serie positiva, la squadra allenata da Colantuono si è ritrovata pienamente, riuscendo a portarsi a sole due lunghezze dal Benevento quarto. Forse per i biancorossi è tardi per puntare alla promozione diretta, anche se con dodici giornate da giocare e sette punti di distanza dal secondo posto, tutto sembra ancora possibile. Servirà però continuità, da ritrovare a Trapani dopo averla perduta momentaneamente nel match di Chiavari.

Allo stadio Provinciale di Erice si confronteranno queste probabili formazioni. Il Trapani scenderà in campo con Pigliacelli estremo difensore alle spalle dei due centrali, il croato Kresic e Pagliarulo, mentre Fazio sarà schierato in posizione di terzino destro e Rizzato sarà schierato in posizione di terzino sinistro. Maracchi, Colombatto e Barillà occuperanno la zona nevralgica del campo, coprendo le spalle sulla mediana all'azione del trequartista Fausto Rossi, chiamato ad ispirare l'azione delle due punte, Manconi e il gambiano Jallow.

Risponderà il Bari con Micai in porta, Suagher sull'out difensivo di destra e lo svizzero Daprelà sull'out difensivo di sinistra, con Tonucci e Capradossi confermati al centro della retroguardia. Il centrocampista elvetico Fedele sarà affiancato dall'albanese Basha e dal match winner della sfida contro il Frosinone, Furlan, mentre in attacco sarà confermato il tridente composto da Brienza, Floro Flores e Galano.

4-3-1-2 per il Trapani di Calori, che dopo aver ottenuto dodici punti nelle prime sei partite del girone di ritorno, si è inceppato di nuovo nel turno infrasettimanale, perdendo all'ultimo istante e in maniera rocambolesca nella trasferta di Cittadella. Ha fatto seguito il pareggio interno contro il Latina e la sconfitta subita a Terni con la micidiale doppietta di Di Noia che ha riportato all'ultima piazza, seppur in coabitazione, la formazione siciliana. Il 4-3-3 di Colantuono ha ricominciato invece a funzionare a meraviglia per il Bari nella sfida, comabattutissima, vinta contro il Frosinone. Il ko di Chiavari sembra possa essere derubricato per i Galletti come un incidente di percorso, e con questo ritmo il Bari può sognare davvero anche un clamoroso inserimento nella lotta per la promozione diretta. Se a Trapani però la corsa dovesse di nuovo frenarsi, allora i play off diventerebbero l'obiettivo ufficiale per i pugliesi.

Partita di difficile lettura e quote molto equilibrate, quelle rilasciate dalle agenzie di scommesse che quotano con Bet365 2.60 la vittoria interna dei siciliani e 3.10 con Betclic il colpaccio pugliese sull'isola, mentre l'eventuale pareggio viene sempre offerto ad una quota di 3.10 da Paddy Power. Per seguire in diretta tv Trapani Bari, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15.00, occorrerà aver sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 254 del bouquet (Sky Calcio 4 HD) oppure in diretta streaming video per tutti coloro che avranno la necessità di vedere la partita via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

